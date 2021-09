Quiso defender a una mujer y lo terminaron desfigurando entre 10 jóvenes

Se vivieron momentos de agresión y suma violencia en horas de la madrugada de este lunes 13 de septiembre en la vecina provincia de Mendoza. En el municipio de Luján de Cuyo un joven intentó defender a una mujer que estaba siendo acosada por un grupo de hombres. A raíz de ellos los acosadores se ofuscaron y lo golpearon entre todos.

El episodio en cuestión tuvo lugar en una fiesta clandestina que se estaba desarrollando en Chacras de Coria, dentro de Luján de Cuyo. Allí alrededor de las 05:00 un joven de 25 años de edad, del que no trascendió la identidad, se percató de que un grupo de hombres estaba incomodando a una chica.

Ante esta situación este sujeto decidió involucrarse y tratar de defender a la afectada. Lejos de resolver el problema esto molestó a los hombres quienes se fueron directamente contra él y lo molieron a golpes. Sobre todo las agresiones fueron dirigidas al rostro de la víctima que necesitó ser trasladado hasta un hospital.

No contentos con ello los agresores le arrojaron piedras a un vehículo que era propiedad del herido para luego escapar en una camioneta modelo Toyota Hilux gris. Por el momento no se ha podido dar con el rodado en el que escaparon los responsables ya que no contaba con una patente.