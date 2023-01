10 detenidos por los disturbios tras los festejos del Campeonato del Mundo

Desde la Policia de San Juan detallaron que en la tarde de este domingo, siguiendo directivas del superior Gobierno de la provincia de San Juan, a través de la Secretaria de Estado Seguridad y Orden Público; dispusieron un operativo de prevención y de seguridad.

En su indicación, precisaron que el mismo consistió en más de 250 policías uniformados y de civil, en el microcentro. A ello le sumaron la misma cantidad de funcionarios en Centro Cívico, Teatro del Bicentenario y Plaza Villa Krawse. Todos ellos fueron parte del operativo de los festejos por el campeonato del mundo.

Es así como indicaron que como resultado de esta actividad, aún no se han registrado denuncias por delitos contra la propiedad de parte de propietarios de inmuebles o comercios. En la misma línea añadieron que junto a autoridades Municipalidad de la Capital, se destaca que no se han registrado destrozos, ni incidentes de gravedad por los festejos mencionados.

En cuanto a detenciones, son diez las personas que fueron trasladadas a Comisaría Tercera y Cuarta, por motivos contravenciones, es decir, disturbios en la vía pública, ingesta de bebidas alcohólicas.