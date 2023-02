Buscan a un joven que salió a bailar con sus amigos y no volvió

Horas difíciles vive una familia sanjuanina que busca intensamente a un joven de 18 años que salió con un amigo y aún no se sabe nada de él. Se trata de Ramiro (Pepe) Páez, Canal 13 tomó contacto con la hermana, Camila Páez quien había solicitado ayuda por medio de Facebook.

"Salió de mi casa tipo 00, y desde ahí no sabemos nada de él, No se peleó con nadie, no discutió", en un principio había dicho que se iba a bailar, pero un cambio de panes lo llevó, según manifestó la entrevistada, al Lote 19 entre el barrio Huaziul y barrio Rivadavia Norte.

"Él nunca se va por tanto tiempo", expresó, junto a su familia han realizado la denuncia y averiguado en comisarías y en los hospitales desde donde obtuvieron respuestas negativas por su paradero.