El joven que murió en Av. Libertador era un soldado que iba a trabajar

Durante las primeras horas de este martes 25 de junio la provincia de San Juan registró un nuevo fallecimiento a raíz de un siniestro vial. Con el paso del tiempo se confirmó que se trataba de un joven soldado que se estaba trasladando en moto a su puesto de trabajo.

Agostina Ventimiglia, fiscal a cargo de la investigación, habló desde el lugar del hecho con el móvil de Canal 13. En ese contexto reveló que la víctima era un muchacho que formaba parte del Ejército Argentino y que justamente estaba viajando para prestar servicios.

'Se trata del fallecimiento de un masculino de aproximadamente 19 años. Es un soldado que se dirigía a su lugar de trabajo cuando tuvo un accidente en su moto sobre Avenida Libertador, antes de llegar a su puesto. Habría perdido el dominio de su rodado y fallecido en el lugar. Esto es lo que sabemos gracias a un compañero suyo que se dirigía hacia el mismo lugar en otro rodado, aún así no descartamos nada', explicó.

Por otro lado, la autoridad reveló que la única persona que presenció toda la secuencia les aseguró que el difunto utilizaba el casco pero que aún así sufrió un golpe letal.

'El casco estaba y el testigo presencial manifestó que lo tenía puesto, salió despedido luego del impacto. Hemos tenido personal del D-8 presentes y no tenemos cámaras cerca. Hay una que está emplazada en las inmediaciones del Marcial Quiroga que no llegaría hasta la zona. Hay un barrio acá cerca pero que no cuenta con cámaras', sentenció.