Sin pelos en la lengua: Lirola aclaró los rumores de renuncia

Este 16 de julio se celebra el Día del Agente Penitenciario, por ese motivo se realizó un importante acto en el Penal de Chimbas. Como era de esperar el líder de la Policía de San Juan fue una de las autoridades presentes, quien finalmente aclaró todos los rumores que aseguraban que iba a renunciar a su cargo.

Eduardo Lirola habló con el móvil de Canal 13 desde el Servicio Penitenciario Provincial, para poner luz sobre todas estas versiones que se dieron en el último tiempo asegurando que él daría un paso al costado. Desacreditando totalmente esto, el entrevistado aseguró que nunca pensó en abandonar su cargo.

'El 10 de diciembre asumió el gobernador y el día 11 de diciembre asumí yo con toda la responsabilidad. Jamás he pensado en renunciar, solamente trabajo todos los días en beneficio de la sociedad de San Juan. Es mi trabajo desde que me inicié en 1978, nunca renuncié a ningún trabajo, me enfrenté a todas las cuestiones. Respecto a todos los comentarios que han hecho, tengo la mejor relación con el secretario de Seguridad', expresó.

Lirola destacó que con Gustavo Sánchez se conocen desde hace más hace más de 30 años. En esas tres décadas han trabajado juntos en distintos lugares. Él fue instructor, jefe de cuerpo y director de la Escuela de Policía, momento en el que el actual secretario de Seguridad era ha sido profesor.

'Desconozco cuáles han sido los motivos periodísticos que han dado lugar a esta situación incómoda. El periodismo ayudó a transmitirle este tema a la sociedad. Quiero que la gente sepa que estoy a disposición de todos cuando lo necesiten. Todos los días estoy resolviendo problemas con intendentes, diputados y cuando vamos a uniones vecinales. Esto no me desgasta, en mi oficina tengo un televisor y una radio, están apagadas siempre porque no me da el tiempo escuchar', sentenció.