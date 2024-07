Hombre armado en la visita de Milei: la pistola estaba cargada y apta para disparar

Una situación totalmente inesperada y preocupante se registró durante la mañana de este jueves en San Juan, en el marco de la visita presidencial. Se trata de la detención de un sujeto armado que quería ingresar a la zona donde se desarrolló el acto. Con el paso de las horas se supo que el arma que portaba esta persona, estaba cargada y apta para disparar.

Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, contó ante uno de los móviles de Canal 13 cómo detectaron esta situación y cómo procedieron ante la misma. Sobre esto contó que fueron los efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado quienes detuvieron a este adulto mayor que portaba una pistola de 9 milímetros.

'Hemos tenido un día fuerte, de tensiones ya que en el ingreso de Libertador y Catamarca el personal del G.A.M pudo detectar con el escáner una persona mayor de edad masculina que pretendía ingresar al lugar con un arma de guerra. Se trata, según la identificación primaria, de una 9 milímetros con cargador y cartuchos apta para el tiro. Se procedió a la aprehensión y dar intervención al Poder Judicial ya que posiblemente se trata de un caso de Portación ilegítima de arma de fuego', expresó.

Cabe destacar que con el paso de los minutos se supo que esta persona fue identificada como Francisco Agustín Castro. Se trataba de un sanjuanino de 76 años de edad, el cual tiene un domicilio registrado en en el B° Las Heras de Capital.

'La persona está identificada, es mayor de edad, es sanjuanino. No presentó ninguna documentación que le permitiera portar armas, no era legítimo usuario. No ha dado explicación y tampoco lo podíamos interrogar mucho porque hay garantías constitucionales que respetar. Más allá de la identidad no se puede avanzar más. Esta persona venía sola y tenía un poco más de 70 años de edad. Tenía su DNI. No sabemos si tiene antecedentes más o menos, todo sucedió sobre las 09:50', sentenció.