Fue a comprar a Chimbas y al salir se topó con una horrenda sorpresa

Una sanjuanina vivió una inesperada e indignante situación durante el pasado lunes 19 de agosto. Esta persona fue a realizar diversas compras a un negocio situado en el departamento Chimbas. Cuando terminó de adquirir los productos salió y vio que le estaban robando la bicicleta en la que había llegado.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el episodio en cuestión se dio en un local comercial situado en la intersección de calles Mendoza y Patagonia. Allí se presentó una mujer de 27 años de edad, quien dejó su bici rodado 29 en la vía pública sin ningún tipo de seguridad.

Esta persona ingresó para hacer compras y minutos después egresó del establecimiento descubriendo al inesperado. Un sujeto desconocido estaba intentando robarle el rodado, el cual al verla intentó darse a la fuga. Sin embargo, el mismo fue reducido rápidamente por efectivos de la comisaría 17ma.

No obstante, el hecho no terminó allí ya que se presentaron familiares del delincuente, los cuáles empezaron a atacar a los agentes intentando que no se llevaron al ladrón. Finalmente el mismo fue aprehendido formalmente, recluido en un calabozo y puesto a disposición de la Justicia al estar vinculado a una causa por los delitos de Daño agravado y Resistencia a la autoridad.