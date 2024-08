Se metieron en la casa de una niña con internación domiciliaria y le robaron equipos de salud y medicamentos

Un hecho delictivo que demostró que en muchos casos los delincuentes sanjuaninos no les importa sobrepasar límites. El móvil de Canal 13 entrevistó a Belén, madre de Zamira, una niña que por sus diferentes patologías cuenta con internación domiciliaria. La mujer, todavía consternada, contó que ladrones irrumpieron en su hogar, provocaron roturas y se robaron, entre otros elementos, equipos de salud y medicamentos, vitales para la salud de su hija.

El robo ocurrió en el interior de una vivienda del Barrio Conjunto 7 en Pocito. Según relató una de las víctimas, ese día salieron a las 19 para hacer unas compras, pero tuvieron que interrumpirlas, porque un llamado telefónico la alertó de que delincuentes habían entrado en su casa rompiendo la puerta de entrada.

Fueron los vecinos de Belén quienes le dieron aviso a través de una llamada telefónica. 'Me dijeron te vaciaron la casa prácticamente. Por eso, de donde estaba comprando me dirigí a la comisaría porque me dijeron que me habían recuperado algunos elementos y cuando llegué a la comisaría me dicen que habían logrado recuperar un televisor y un parlante', contó a detalle la mujer.

Luego de hacer la denuncia Belén se dirigió a su domicilio para ver que le faltaba y se encontró con una horrible postal. 'Cuando llegué me encontré con todo revuelto, me habían llevado prácticamente todo, había muchas cosas rotas. Cuando empecé a ver eran todos los aparatos eléctricos de la nena que tengo que fue el único que quedó. Al parecer, al no poder llevárselo lo tiraron y se rompió, no anda', precisó la damnificada.

La postal tomó tintes de película de terror cuando Belén siguió revisando y se dio cuenta que los malvivientes se llevaron todos los aparatos de su hija, ropa, insumos, camperas, cubiertos. Eran tres personas, y esas tres personas en media hora me llevaron todo', contó con la voz quebrada.

Belén aseguró que lo que más le dolió de esta entradera que sufrió fue que a los ladrones no tuvieron piedad de su hija. 'Lo material va y viene. Yo soy sola con Zamira. Ella que tiene varias enfermedades, pasó sus dos primeros años de vida internada en el Hospital Rawson, para luego contar con la internación domiciliaria y el otorgamiento de su casa por la discapacidad de su hija. 'En 10 años me ha costado muchísimo tener lo poco o mucho que ahora tengo', comentó la mamá soltera.

Belén indicó que los aparatos de salud no pueden venderse en cualquier lado. 'No cualquier persona te va a comprar un aspirador para niños con traqueo, no cualquier persona va a comprar un nebulizador que es para niños con traqueotomía nada más. La mayoría de los aparatos me los ha dado Desarrollo Humano, hay otras que me proveyó la empresa que me brindaba el servicio de internación domiciliaria, pero hay otros que se los he comprado yo con mucho esfuerzo'. expresó.

La mamá de Zamira aseguró que en la actualidad no está en condiciones económicas para comprarle nuevamente los aparatos que los delincuentes le robaron. Desde Desarrollo Humano llamaron a Belén para comunicarle que la iban a asistir y que le traerán a su casa otros aparatos.

La bronca de la víctima es que ahora no puede moverse de su casa, puesto que los malvivientes también dejaron destrozada la puerta del fondo. 'Está destrozada, está atada con clavos y atada con alambre porque no puedo moverme de acá', expresó la mamá totalmente desconsolada por la millonaria pérdida.

Debido a los gastos en salud para su hija, no tiene cómo reforzar la seguridad en su casa y los malvivientes las agarraron de punto