El padre de Francisco Márquez se enterró en frente de Tribunales

Una cruda e impactante intervención fue la que realizó un padre que perdió a su hijo en un siniestro vial. Se trata de Gustavo Márquez, papá de Francisco Márquez, el joven que murió al ser atropellado por una camioneta en la Ruta del Sol. Movido por el dolor y la bronca por la actualidad del caso de su hijo, decidió enterrarse en medio de la calle frente a Tribunales.

Las imágenes son impactantes. Vestido con una remera con la cara de su hijo y leyendas pidiendo Justicia, comenzó metiéndose en una bolsa de polietileno negra larga, siendo ayudado por un hombre con gorra. Al quedar casi totalmente tapado, el sujeto lo ayudó a acostarse a los pies de una lápida casera que rezaba QEPD.

Acto seguido llegó 'La Muerte' y se paró al costado de la lápida, de manera intimidante. Entonces el hombre de gorra comenzó a descargar baldes con tierra sobre el padre de Francisco Márquez. Todo esto sucedió mientras la representación de la Parca miraba con atención sosteniendo su clásica guadaña.

Mientras la intervención sucedía, una mujer, que se valió de un megáfono para ser escuchada, leyó una carta que Gustavo le escribió a su hijo por la ocasión. 'Perdón hijo por representar de esta forma tan cruel, simple y espontánea el profundo dolor mío y el de tantos padres. Esta es la realidad que vivimos todos los días cuando nos arrebatan a un ser amado. Fui criado en una familia donde se me enseñó valores éticos y morales, en donde la palabra justo era lo correcto y necesario para vivir en paz, en donde se nos enseñó que la Justicia servía para corregir y no hundir bajo un libre albedrío. No se debe aplicar autoritarismo no respetando el proceso de ley y las leyes. Todos mis días siento esto que represento hoy, interior y exteriormente, física como espiritual. Entre luchas y decepciones de los humanos si no proceden a hacer correctamente las cosas, uno vuelve a morir todos los días', expresó parte del sentido escrito.

Alrededor de la lápida y el papá de Francisco Márquez enterrado se habían colocado de antemano lápidas negras con fotos y nombres de otras víctimas de siniestros viales que ocurrieron en la provincia y que dejaron un profundo dolor en sus seres queridos.