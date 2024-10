El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Peluc, respondió a las acusaciones que lo vinculan con el Movimiento Evita y lanzó un desafío categórico: "¡Tráiganme una foto y renuncio a ser diputado nacional!". Peluc desmintió en Banda Ancha las afirmaciones que lo acusan de haber tenido conexiones con dicha organización social y de haber trabajado para gobiernos anteriores.

Peluc calificó las acusaciones como parte de una "campaña de desprestigio" que, según él, proviene del gobierno provincial. "No me cabe la menor duda de que es del mismo gobierno provincial. Ellos quieren hacer con La Libertad Avanza lo que hicieron con el PRO, volviéndolo dependiente de Producción y Trabajo, pero eso no lo van a lograr", expresó con firmeza.

En relación con las denuncias que lo vinculan al Movimiento Evita, Peluc fue enfático en su desmentida. "Tráiganme una foto con el Movimiento Evita o con Barrio de Pie y renuncio a ser diputado nacional", lanzó. El legislador sostuvo que, aunque conoce a algunos dirigentes de estas organizaciones, nunca ha tenido relación con ellas. De este modo, calificó de "absurdas" las acusaciones en su contra.

Peluc también subrayó que su vocación política no depende de los cargos que ocupa ni del salario que percibe como diputado. "No vivo del cargo. He sido uno de los que ha propuesto no cobrar durante este año hasta que salgamos de la crisis. Yo creo en mi ley que nos va a sacar de esta crisis", afirmó, en referencia a la propuesta de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, de reducir el gasto público.

El legislador aseguró que estas campañas de difamación buscan debilitar la imagen de su espacio político, pero destacó que ya han aclarado su postura en diversas reuniones y con la intervención de Karina Milei, hermana del candidato presidencial Javier Milei.

Durante la entrevista, Peluc también rechazó las acusaciones de que ha trabajado para gobiernos previos, especialmente el de Cristina Fernández de Kirchner. "Yo vengo de la derecha siempre. No estuve con Dualde, ni con Néstor Kirchner, ni con Cristina", enfatizó.

El diputado explicó que su único rol a nivel nacional fue en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), cargo que ocupó brevemente antes de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). "En la AFTIC estuve por un tiempo, pero después vino el ENACOM. Nunca fui dependiente de ningún gobierno", relató Peluc.

El diputado también respondió a las declaraciones del secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, quien afirmó que el gobierno nacional había "despertado un monstruo" en referencia a las protestas universitarias. "¿Con qué nivel se siente para hablarle al presidente en ese tono? Por Dios", cuestionó Peluc.

Finalmente, Peluc dijo: “Ellos vienen mintiendo desde hace rato con esto. Si quieren hacer política, que lo hagan limpiamente, no mintiendo”.