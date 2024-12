El jueves 21 de noviembre el presidente Javier Milei mandó al Congreso el proyecto de ley para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se cree que esta iniciativa, que contaría con el apoyo del peronismo, podría ser tratada en sesiones extraordinarias.

Ante la posible eliminación de esta norma, el programa “Un Café con Martínez” que se emite de lunes a viernes a las 20 por Canal 13 organizó un debate con el politólogo Álvaro Olmedo y el dirigente del GEN y excandidato a gobernador, Marcelo Arancibia.

Si bien ambos argumentaron diferentes razones, ambos especialistas se mostraron a favor de la continuidad de las PASO ya que aseguraron que, al menos en este momento, son necesarias en la vida democrática.

Olmedo explicó que la idea de eliminar las PASO contaría con el beneplácito de la sociedad que viene atravesando un momento de hastío ante la actividad política.

Si bien el estudioso reconoció que la democracia no ha sido capaz de dar la respuesta al problema de la creciente y los políticos han demostrado que en muchos casos son incapaces o corruptos.

Igualmente, el especialista aseguró que “no hay sociedades sin política, la democracia es el menos imperfecto de los sistemas que ha creado el hombre. Las PASO son una instancia de participación ciudadana muy fuerte que es irremplazable si no lo decide el ciudadano lo decide la cúpula partidaria”, aseveró el universitario.

Por su parte, Arancibia se mostró también a favor de las PASO, pero argumento cuestiones más coyunturales para este apoyo. Primero Arancibia destacó que la norma que presentó el oficialismo también cambia lo concerniente al financiamiento de partidos políticos.

El referente aseguró que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la LLA de Milei y con el consentimiento del PJ. Arancibia opinó que con esto se busca que siga la polarización entre el mileismo que representa el populismo de derecha y el peronismo que simboliza un populismo mas volcado a la izquierda.

El dirigente reconoció que se ha caído en el argumento fácil de que estas elecciones generan un gasto y que ese dinero se podría enviar a las universidades. “Lo que no funciona no son las PASO, sino los partidos políticos”, aseveró el fundador del GEN quien agregó que no se debe descuidar la mirada sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos.

Ya sobre el final de la charla los invitados opinaron sobre la actual gestión y cómo ven el panorama a futuro. Arancibia aseguró que en este momento es fundamental el rol de la oposición. "Si no se conforma una oposición nacional fuerte vamos hacia un escenario preocupante", aseveró.

Por su parte, Olmedo aseguró que él sabía las políticas del mileismo no lo sorprenden ya que se trata de una vuelta de la derecha al poder. "Yo no esperaba nada del Gobierno de Milei, esto no es nada nuevo".