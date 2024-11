Andino: "Estoy haciendo política, pero no significa que voy a ser candidato"

Cristian Andino pasó este jueves por Un Café con Martínez y aseguró que su intensa actividad de recorridas por cada rincón de la provincia no tiene que ver con una candidatura futura o una búsqueda de ser candidato, sino que responde a una pasión que lo hace caminar para seguir haciendo política en cercanía con la gente.

La pregunta del conductor Gustavo Martínez fue directa “¿vas hacer candidato para el año que viene?”. El ex intendente de San Martín respondió: "Hoy no son tiempos de hablar de nombre, pero sí de proyectos y de propuestas para estar cerca de la gente".

Luego incluso añadió: "Yo tengo ganas que nuestro espacio político el año que viene haga una muy buena elección para que tengamos diputados nacionales que vayan a defender los intereses de los sanjuaninos"

Ante la insistencia de Martínez, que en este caso le consultó si el senador y ex gobernador Sergio Uñac ya le pidió ser candidato en las legislativas. Andino aseguró que no esto había sucedido. Acto seguido señaló que la candidatura debe darse no por decisión de una figura importante en el PJ, sino por ser una propuesta hecha por varios dirigentes o colegas.

Cuando el conductor señaló que el ex intendente de San Martín está actuando en modo campaña hacia las 2025, Andino aseguró que nunca dejará de estar en contacto con la gente y hacer política. "Yo creo que los políticos tenemos que hacer política siempre", señaló.

Andino dejó en claro que no es uno de esos dirigentes que se postula, sino que "cree en trabajos llevado a cabo en equipos". En ese sentido, el ex compañero de fórmula de Uñac reconoció que, si bien está recorriendo la provincia, lo hace de la mano de un acompañamiento a las autoridades del PJ.

"No hemos hablado de candidaturas en el equipo. De lo que sí estoy convencido es que nosotros tenemos que estar muy bien preparados para que en 2025 hagamos unas buenas elecciones de medio término", destacó el ex intendente. incluso añadió: "Podrá ser Andino, podrá ser otro dirigente, pero particular no estoy buscando una candidatura".

Andino aseguró que no ha perdido la cercanía con las personas, sino todo lo contrario. "Creo que tiene que ver con las cosas que hicimos en San Martín, con la confianza que me tienen"

