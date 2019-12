Macri se despidió de la presidencia: “Voy a seguir acompañándolos desde la oposición”

“Por única vez en estos cuatro años, excepto la apertura de sesiones en el Congreso voy a aprovechar para hablarles, es constructivo hacerlo hoy porque estamos cerca de fin de año”, dijo el mandatario.

“Hoy nuestro país es muy diferente a Diciembre del año 2015, Hubo dificultades que no pudimos resolver, pero hemos tomado medidas que son un antes y un después”.

“Nuestra prensa es más libre y estamos más seguros. Nuestra política es decente. Es la primera vez que un presidente no peronista está terminando su mandato”, destacó.

Luego repasó dividido en diferentes puntos lo que consideró logros de su gobierno siempre basándose en lo que recibió y lo que deja supuestamente:

Rendición de cuentas:

“Nuestras reformas económicas no llegaron a tiempo, hemos logrado avances importantes Infraestructura y energía: estaba vieja y en situación dramática, faltaban inversiones. Todos esos problemas están arreglados, este año hay equilibrio en la balanza energética exportamos lo mismo que importamos. Se aumentó 15 por ciento la capacidad eléctrica. Pusimos en movimiento vaca muerta. Producimos más gas que en 2015”.

“La energía renovable aporta más del 15% de lo que se consume”.

En materia de Infraestructura dejamos 16 mil kilómetros de rutas nacionales mejoradas y pavimentadas. El Ferrocarril Belgrano transporta el triple de carga que hace cuatro años. Todo se hizo con transparencia y sin corrupción, antes corrupción y sobre precios. Se logró reducir a la mitad los costos”, remarcó.

“Aumentó un 60% la cantidad de gente que viaja en avión por el país y se mejoraron aeropuertos incluido Ezeiza. Aumentó un 50 por ciento más la cantidad de pasajeros del tren”, dijo respecto al transporte de pasajeros.

Cultura del Poder y Calidad Democrática: “Pensemos como pensemos hoy somos un poco más tolerantes, podemos ser mejores si nos escuchamos. Cuando me equivoqué siempre lo reconocí, tenemos que estar orgullosos de reformar la cultura del poder no hay lugar para el liderazgo mesiánico. La libertad de prensa es importante, jamás critiqué a un periodista, no castigamos con el uso de la publicidad oficial”.

“La justicia funciona mucho mejor que hace cuatro años. Designamos 300 jueces por concurso. Los juicios son más rápidos. Respetamos la independencia de los jueces, aplicamos la Ley de Flagrancia. Corrupción: después de cuatro años dejamos un estado donde es más difícil robar la plata de los argentinos. No había información ni estadísticas hoy hay información pública y estadísticas confiables. Se modernizó el estado con las gestiones digitales”.

“Fuimos el Gobierno más federal, entregamos fondos a todos, aunque los gobernadores sean de otros partidos. Las empresas estatales quedaron más fortalecidas un ejemplo es Fadea, la fábrica de aviones de Córdoba, otro, Tandanor, el astillero del estado”.

“Recibimos el Indec que ocultaba información o se manejaban estadísticas falsas. Hoy quedó funcionando”, manifestó.

“Voy a demostrar desde la semana que viene que se puede hacer oposición de manera distinta”.

Desarrollo Humano “hicimos que los planes sean puente para el empleo sin clientelismo. Creció un 10 % la AUH y asignaciones familiares un 40 % más. El 98 % de los mayores de 90 años tiene algún tipo de cobertura social”.

En materia educativa destaca el “programa de evaluación Aprender” y dijo que hay mejorías en Lengua y se verán también en matemática porque se cambió la forma de enseñar.

“El cambio en el Pami fue impresionante, está saneado y mejoró la calidad de vida de cinco millones de jubilados. Está saneado y pueden pelear precios a los proveedores”.

ECONOMIA “Aunque los resultados no llegaron a tiempo estamos mejor parados. Dese 2015 a 2017 crecimos pero fuimos frágiles. Entramos en una crisis donde no pudimos recuperarnos. En junio de este año parecía que la economía se despertaba pero después de las Paso generaron retroceso en varios casilleros”, dijo sobre el punto más frágil de su gobierno.

“A pesar de estos resultados trabajamos mucho, el próximo gobierno podrá iniciar un periodo de crecimiento. Logramos bajar el gasto público 4 puntos, logramos bajar la presión impositiva pero sigue siendo alta”.

Deuda: “En 2015 debíamos 240 mil millones ahora debemos 310 mil millones, dos de cada tres pesos que tomamos fueron para pagar intereses de deudas generadas por deudas anteriores. El problema es que no hay crédito para financiarnos”.

“¿Que hicimos con la plata del fondo? el 95% se usó para pagar intereses vencidos y el resto está guardado”.

“En estos años avanzamos en generar exportaciones y se logró exportar 16% más que en años anteriores”.

“Tenemos reservas robustas en el Banco Central, dejamos 20 mil millones más que el gobierno anterior”.

“Lamento no poder haber obtenido mejores resultados, nos chocamos con el dólar pero el esfuerzo no fue en vano, no perdimos cuatro años. Solo cuando nos pongamos de acuerdo sobre su valor podremos crecer”.

Relación con el mundo condenamos las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el resto de los países. Destacó el Acuerdo con la UE.

Seguridad y Narcotráfico

“Hemos logrado combatir el narcotráfico, después de cuatro años dejamos fuerzas de seguridad mejores. Tuvimos records históricos de incautación de droga”.

“Argentina supo y pudo desafiar años del no se puede. No es cierto que vamos a aceptar limitaciones que el país tuvo en su historia. Aprendimos a mirar de frente nuestros problemas, nunca tuve dudas de lo que este país podría y podrá”.

“El gobierno que viene va a recibir el país con una cantidad de información inédita en la Argentina. Se lo que la falta de información entorpece. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición”.

“El futuro de los Argentinos depende de todos los Argentinos, hagamos que todo valga la pena el sueño no se termina nunca”.

“Me siento bendecido por su cariño y su confianza”, cerró el mandatario que se despide del cargo.