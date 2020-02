Interna en el PRO: Denuncian que suspendieron su lista sin motivo alguno y apuntan a la conducción del partido

Si bien el 2020 no será un año electoral propiamente como lo fue el 2019, la política no se toma años sabáticos. Los periodos de internas dentro de los partidos políticos son una realidad que no excede a ningun espacio. El PRO en San Juan es un claro ejemplo de ello.

Fernando Patinella, un dirigente local que intentó competir en elecciones interna contra la lista oficialista del diputado provincial Enzo Cornejo, salió con los tapones de punta tras conocerse que la Junta Electoral partidaria suspendiera su lista, dejando en carrera únicamente la lista del ex títular del ENACOM en San Juan.

Según Patinella, el jamás fue avisado previamente en ningun tipo de instancia legal sobre irregularidades o algún tipo de conflicto con respecto a su presentación dentro del espacio macrista. Sin embargo, aún asi, su lista fue suspendida del proceso electoral interno: "Nunca se nos ha permitido tomar conocimiento de la documentación presentada despúes de la presentación de lista" Dijo el abogado.

Patinella contó a las cámaras de Canal 13 que se hizo una presentación ante la Justicia Electoral Federal, mostrando las supuestas irregularidades del proceso que dió de baja a la lista encabezada por el: "No hay argumentos sólidos para el rechazo de la lista. Se ha llevado a cabo un procedimiento por demás irregular"

Por otra parte, apuntó hacia la conducción del partido amarillo aqui en la provincia, quienes según sus dichos, influyó para la bajada de línea que desembocó en la suspensión de su espacio interno: "Ha habido una directiva política clara con respecto a como se tiene que resolver". Mencionó el dirigente, aludiendo al sector encabezado por el diputado nacional Eduardo Cáceres.