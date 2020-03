Sergio Uñac se reunió con militantes justicialistas en Rawson

De cara a las eleciones partidarias del próximo 15 de marzo, el presidente del Partido Justicialista de San Juan, Sergio Uñac participó de un encuentro con la militancia del Barrio Güemes, en el departamento Rawson. Lo acompañaron los candidatos de la Lista 1 Todos Unidos, a presidir la Junta Departamental, Marcos Andino y su compañera de fórmula, Sonia Ferreyra.

La candidata a vicepresidenta del PJ rawsino, señaló que “estamos plenamente convencidos y comprometidos, más allá de las circunstancias que se puedan presentar, seguimos adelante con el único objetivo de lograr un peronismo en el que todos seamos parte, en el que las mujeres podamos participar. Esto lo estamos logrando gracias a nuestro conductor Sergio Uñac”.

En lo posterior, Ferreyra se mostró en desacuerdo con "cualquier tipo de situaciones que puedan ser avasalladoras o que se imponen, la forma de lograr algo es con humildad y trabajo".

Seguidamente, Marcos Andino, candidato departamental a presidente de la lista Todos Unidos, destacó la presencia del gobernador sanjuanino e indicó que en los próximos días "tenemos un desafío que tiene que ver con definir qué peronismo queremos. El peronismo del diálogo y la humildad, el peronismo de la renovación, o el peronismo en el que haya quiénes se crean dueños de la verdad midiendo quién es más o menos peronista".

"Queremos un peronismo abierto para todos, con los históricos, con nuestros jóvenes y nuestras mujeres", pidió luego Andino.

Para finalizar, el conductor del Partido Justicialista de San Juan, Sergio Uñac, agradeció a "todos los que se dieron cita en la reunión en apoyo a los compañeros y compañeras, integrantes de la lista con dilatada trayectoria en el peronismo".

"Nos convoca un peronismo abierto, que podamos ejercer el derecho de votar el próximo 15 de marzo", continuó en su alocución, para luego enumerar diversas acciones, políticas y obras llevadas adelante desde el Ejecutivo Provincial, con el apoyo de los hombres y mujeres del Partido Justicialista.

"No nos podemos dejar arrebatar ninguna bandera, porque no estamos haciendo nada que no corresponda", prosiguió y ejecutó: "Desde el 83 hacia adelante, quién gobernaba la provincia, tenía la presidencia del partido. Cualquier otro artilugio que se quiera presentar, es de alguna manera para embarrar la cancha y nosotros vamos a 'aguantar los trapos', como se dice en la jerga futbolística".

"Esto se hace con convicción, con historia y presente; pensando en el futuro. Este es el Partido Justicialista de todos, no de algunos pocos, y como es el partido de todos, queremos ejercer el derecho de sufragar el próximo 15 de marzo. Convoquen a todos los compañeros y compañeras para construir democracia partidaria y acompáñennos para construir un PJ que toma la historia, que toma nuestra doctrina, las banderas y se ayorna a los desafíos del presente. Este departamento es vital en la elección, de más de 40 mil afiliados casi 7 mil corresponden a Rawson, el departamento que más nos va a acompañar en esta interna", finalizó.

