Pepe Villa fuerte por la interna del PJ: ‘Algunos parecen Patricia Bullrich’

En materia de política, José ‘Pepe’ Villa no se guardó nada en una charla telefónica que brindó a Banda Ancha este lunes. El experimentado dirigente justicialista opinó sobre la interna en el PJ expresando: ‘Algunos parecen Patricia Bullrich, han cambiado de camiseta tantas veces’

Villa calificó de ‘apresurado’ al debate de la interna en el partido, al mismo tiempo que se quejó y denunció: ‘Todos fueron funcionarios de este o aquel y lo que tiene que haber es algo nuevo, con discusión. Yo me acuerdo en el año 73', teníamos una junta de Capital donde se discutía de política, no de cargos'.

El experimentado dirigente del PJ y sindicalista cargó contra la actualidad y los últimos años del Justicialismo sanjuanino, asegurando y denunciado que no se habla nada de política en el partido, sino muy por el contrario, solo hablan de cargos. 'Hay justicialistas que están en la Libertad Avanza, en el PRO. Se cambian de camiseta como si nada, parecen la Patricia Bullrich', soltó en un torno irónico.

'No se puede seguir jugando a cualquier cosa, tenemos 20 verdades de Perón y sobre esas tenemos que trabajar y ver qué podemos hacer. Hay que terminar con los desocupados dándole trabajo a la gente. He escuchado a algunos empresarios que los sindicatos tenemos la culpa de que muchos trabajadores estén en negro. ¿Qué tiene que ver los sindicatos?, si a nosotros no nos conviene que haya gente en negro', precisó Villa.

El Secretario General de UPCN indicó estar 'desorientado totalmente' con el escenario local del PJ. Acto seguido volvió a remarcar la necesidad de que sea el justicialismo quien genere puestos de trabajo para los sanjuaninos y sanjuaninas. 'Perón decía que hay una sola clase de hombre... los que trabajan. Los hombres que trabajan son la clase de hombres que reconocemos, que pueden tener cualquier ideología, pero que trabajen', expresó.