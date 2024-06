La dura opinión de 'Pepe' Villa: 'La Ley Bases es toda negativa'

Desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la República Argentina que se busca la aprobación de la tan sonada Ley Bases. Sobre esto, un reconocido e histórico gremialista sanjuanino aseguró que este conjunto de medidas no tiene ningún aspecto positivo para la comunidad.

Pepe Villa, secretario general de UPCN, dio su opinión sobre este tema en Banda Ancha. Si bien reconoció que no se ha tomado el tiempo de leer detenidamente todo el contenido de esta normativa que se busca aprobar, aseguró que sólo contempla cuestiones negativas.

'No hay ninguna impresión positiva de la Ley Bases. Todo es negativo para un sector o para el otro. Yo no la he leído, es lo que se dice, no soy diputado. Medianamente hemos arreglado el tema laboral, el tema sindical se ha arreglado un poco pero está el tema impositivo como Ganancias. Hay cosas graves que van a afectar los derechos y el sueldo de los trabajadores. Hace 6 meses que lleva de haber asumido. Viene achicando, desgastando y bajando sueldos tanto de estatales como de jubilados', expresó.

Por otro lado, Villa fue consultado sobre si UPCN se sumará a la movilización nacional que justamente habrá en contra de la Ley Bases. En ese sentido criticó duramente a los representantes que tiene la Confederación General del Trabajo en San Juan, asegurando que 'no están haciendo nada'

'Si la CGT lo ha decidido vamos a ir aunque sea a la Plaza 25. Vamos a ver si convoca la CGT de San Juan, en los últimos acontecimientos que hubo como paros y movilizaciones no han llamado a nadie cosa que si debería hacer. Por ahora no sé, ya el miércoles voy a volver a San Juan para ver que pasa. Seguro que la izquierda va a salir, no se por qué la CGT no ha convocado. Está bloqueado el diálogo, ellos no vienen haciendo nada', sentenció.