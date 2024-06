Picante cruce entre Picón y un diputado peronista

Luego de dejar en claro que votará a favor de la Ley Bases en general y en contra, Nancy Picón mantuvo un picante cruce con un diputado peronista. Germán Martínez, presidente de la bancada de Unión por la Patria (UxP), acusó a la diputada sanjuanina de mentirosa y de ‘generar fake news’ cuando la orregista acusó a los diputados del peronismo y de la izquierda de utilizar el caso Loan al colocar carteles pidiendo por su aparición.

En la última parte de su intervención en el debate, la legisladora del Bloque Producción y Trabajo acusó a los diputados de UxP y de la izquierda de utilizar políticamente el caso Loan con la colocación de los carteles con la imagen del pequeño correntino que colocaron en sus bancas.

El presdiente de la bancada de Unión por la Patria tildó de mentirosa a la legisladora sanjuanina

Inmediatamente terminó su alocución Picón, el diputado Martínez cruzó a la sanjuanina. 'Que pena que en el recinto se tomen cosas que se están utilizando como fake news en las redes sociales para expresar posiciones acá. La diputada debería saber que lo que decía el proyecto original que se trató el 31 de enero, y que volvió a comisión el 6 de febrero, tenía que ver con las bases para la delegación y no había ningún tipo de instrucción, ni de medida, ni de propuesta, ni de nada que vaya en ese sentido’, expresó el legislador peronista.

Luego, el presidente de la bancada de UxP añadió: ‘El que sacó delegación en materia de seguridad y por lo tanto las bases respectivas fue el gobierno que usted apoya. Así lo que usted está haciendo es generar una fake news que lamentablemente usted las trae a este recinto’.

El debate continúo con la intervención de un legislador neuquino. Al terminar este diputado, Picón le respondió a Martínez. 'Yo si lo voy a nombrar diputado Martínez. Primero quiero decirle que yo no le permito a usted que ponga en tela de juicio lo que yo sé o no sé. Puedo asegurarle, aunque escuche su teléfono y no respete, puedo asegurarle que sé mucho más que algunos que ocupan bancas ahí, quizás no como el diputado que lleva años apencado en una banca y es el responsable, su partido es el responsable de cómo está nuestro país'

Para cerrar su respuesta expresó: 'Que pena que usen a Loan, ojalá usen esas energías que tienen para este silencio aturdidor respecto a otros casos como Alperovich'.