Picón mostró su apoyo total a la Ley Bases y cruzó a diputados de la oposición por el uso de Loan

La diputada Picón expresó su total apoyo a la Ley Bases en general y particular.

En pleno debate antes de la Ley Bases, la diputada sanjuanina, Nancy Picón tomó la palabra para expresar que el Bloque Producción y Trabajo votará a favor del proyecto oficialista. La orregista indicó que su apoyo será en general y particular. Además, aprovechó para expresar su enojo contra diputados de Unión por la Patria y la izquierda que colocaron carteles en los que pedían por la aparición de Loan.

'Desde nuestro bloque Producción y Trabajo de San Juan vamos a acompañar en general y particular ambas leyes. Lo hacemos porque entendemos, tal como lo hemos hecho desde el principio, que son leyes necesarias en una Argentina que estaba en condiciones de estar absolutamente destruida. Es una pena que una Argentina tan rica, que tiene todos los recursos, lamentablemente nuestros jóvenes intentaban irse del país por cómo estábamos', expresó la diputada orregista.

Picón señaló que la Ley Bases está totalmente constitucional y que se han garantizado los distintos fundamentos. Luego indicó que cuando fue tratada en el Senado, se le hicieron incorporaciones que fueron necesarias.

Acerca del RIGI expresó: 'En la provincia de San Juan hemos escuchado a los diferentes sectores, cámaras, asociaciones. Entendemos de la necesidad de la importancia de la aprobación del RIGI. Quizás en un país normal no hace falta darle seguridad jurídica a las empresas para que vengan a invertir, pero en la Argentina es necesario dar esta seguridad para que pueda haber inversiones'.

Sobre el paquete de medida fiscales, la legisladora sanjuanina indicó que, así como lo harán con la Ley Bases, acompañarán el proyecto. 'Es algo que los autónomos vienen pidiendo, el aumento progresivo del mínimo no imponible, entendiendo que el ajuste deben pagarlo los que más tienen y no quienes menos pueden', sostuvo.

Picón cruzó a los diputados de Unión por la Patria y la izquierda que colocaron carteles en sus bancas pidiendo la aparición de Loan. La legisladora sanjuanina entiende que desde esa parte de la oposición utilizan el caso del pequeño correntino perdido políticamente.

'Lamentablemente para terminar, me parece raro, contradictorio que el 6 de febrero, en el momento de votarse, un sector importante de diputado votó en contra de que las fuerzas federales puedan intervenir en los casos de trata y hoy gastaron sus energías poniendo carteles. La verdad es que a nosotros no nos pagan para poner un cartel, sino por el contrario, nos pagan un sueldo para poder legislar, y lo que nosotros deberíamos haber hecho es legislar y acompañar esas medidas para que hoy las fuerzas federales tengan esas herramientas para poder trabajar', expresó.

Para cerrar su corta intervención, Picón agudizó su crítica contra los diputados de Unión por la Patria y la izquierda por algunos casos que manchan al peronismo como la condena a Alperovich. 'Hubiese sido mejor que estas energías no se hubiesen en poner carteles, y pongan algún cartel contra Alperovich, contra Espinosa o contra algún otro. Es muy triste no haber escuchado a estos sectores sobre todo con quien compartimos el género, no haberse expresado sobre esto. Espero que podamos recapacitar', sostuvo.