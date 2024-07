Escándalo libertario: Felix Paz volvió a apuntar contra Agüero: ‘Todavía no aparece mi celular’

El escándalo libertario sanjuanino que tiene como protagonistas al dirigente libertario Felix ‘Payaso Lunarcito’ Paz y a la presidenta del Partido Libertario en la provincia, Yolanda Agüero, sumó este miércoles un capítulo más. En conversación telefónica con Modo Siesta, el denunciante reveló que todavía su celular no le fue devuelto, apuntando fuertemente contra la abogada libertaria, la Policía y la Justicia.

El libertario aseguró que el robo de su celular por parte de la libertaria le causó un daño económico muy grande. En ese sentido, el ‘Payaso Lunarcito’ contó que se dedica a la representación de algunas empresas, tiene propiedades en ventas con las cuales realiza acciones a través de su teléfono, además de trabajar en el mundo de las criptomonedas. ‘Hoy no lo tengo y no estoy en condiciones económicas para comprarme uno nuevo porque todo estaba puesto en ese aparato’, indicó.

Paz contó que a la presidenta del Partido Libertario no la requisaron en ningún momento. Además, dejó en claro que su celular todavía no fue hallado por la Policía, 'Todavía lo debe tener ella. ¿Hasta dónde va el tráfico de influencia y el abuso de poder? No puede ser que una persona tenga los privilegios de que ni siquiera la revisaran. Inclusive yo avise que el teléfono daba señal desde la Comisaría, porque la fiscalía no toma las actuaciones como corresponde', sostuvo.

'Yo me acerqué al Partido Libertario pensando que respondía a Milei en San Juan y trabajé duro, pero estando dentro del partido empecé a ver que la conductora y presidenta del partido hablaba muy mal de la imagen de Javier Milei y eso comenzó a levantarme sospechas y tuve algunas diferencias dentro del partido con la presidenta del partido, cosa que me llevó a grabar algunas exposiciones de la señora en las que hablaba en contra de Milei, en las que yo decía cómo es posible que la gente se acerca a mi persona o al Partido Libertario pensando que se está acercando a Javier Milei, pero en reuniones partidarias se habla todo lo contrario y eso me hizo tomar distancia del espacio y seguí trabajando para Javier Milei de manera independiente', contó el dirigente y denunciante.

El 'Payasito Lunarcito' Paz no solo arremetió contra Agüero, sino también contra los efectivos policiales presente en el estacionamiento del Hotel Del Bono donde se alojaba Karina Milei. 'Me preocupa por sobremanera, porque no puede venir una persona a arrebatarte un celular delante de todo el mundo y que la Policía no actué. Si un delincuente común y corriente te arrebata un celular y está la Policía, lo detienen, se lo llevan preso, le secuestran el efecto y se lo devuelven a la víctima del robo. Sin embargo, esta señora me robó el teléfono delante de las cámaras del hotel, delante de la gente, delante de la Policía, tenía mi celular todo el tiempo y yo pidiéndole que me lo devuelva delante de las cámaras'.

Incluso Paz apuntó contra la justicia sanjuanina al señalar que está preocupado por el accionar en este caso, no solamente de la Policía, sino también de la justicia. 'Yo hice la denuncia por el robo del teléfono y el fiscal a cargo lo pone como hurto, cuando esto es un robo porque es un robo modo arrebato. Es decir, hay una violencia para quitarme el celular y es un delito flagrante, yo no entiendo porque Flagrancia no actuó, como está la Justicia cuando alguien tiene influencias'

El denunciante de la presidenta del Partido Libertario San Juan no se conformó con detallar el hecho delictivo de la misma, y apuntar contra la Policía y la Justicia, sino que también se metió en la vida personal de Agüero. Haciéndose eco de rumores para justificar su argumento de que tiene influencias en la Justicia, Paz expresó: 'Recordemos que Yolanda Agüero tiene un hijo del ex gobernador Jorge Escobar, no es una persona anónima, sino que es una persona que todavía tiene muchos vínculos con el poder'.