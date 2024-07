Baistrocchi: 'Con mucha pena renuncio al partido al que me afilié hace 18 años'

Ex intendente de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi .

El ex intendente de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi lanzó duras críticas a la actual conducción del Partido Justicialista en la provincia, manifestando su disidencia con la forma en que se está manejando las listas de unidad dentro del partido. En una entrevista con Banda Ancha, Baistrocchi explicó los motivos detrás de su decisión de renunciar a su afiliación, acusando a los líderes del partido de perpetuarse en el poder y desnaturalizar los principios del justicialismo.

"Esta supuesta unidad es para agarrarse fuertemente de algo que no quieren soltar", afirmó Baistrocchi. Según el ex intendente, los dos máximos dirigentes del partido están peleándose abiertamente frente a los afiliados y el electorado, lo que ha llevado a la pérdida del gobierno después de 20 años. "A pesar de las diferencias, esta supuesta unidad se mantiene para aferrarse al poder, ignorando la voluntad de los afiliados", agregó.

Baistrocchi también criticó la falta de elecciones internas y la prórroga de mandatos sin consultar a los afiliados. "Hoy el partido está completamente desnaturalizado por estas personas que están desde siempre y se desvió del camino. Es un espacio captado por el kirchnerismo", dijo. Además, cuestionó la alineación del partido con figuras que, según él, no tienen representatividad en el justicialismo, mencionando específicamente a Sergio Massa y La Cámpora, en San Juan representada por la Senadora Celeste Gimenez.

El ex intendente lamentó que la política interna del partido se haya convertido en un sistema cerrado donde no hay espacio para el diálogo ni la crítica constructiva. "Hoy en Argentina esto se ha vuelto caudillista, donde no puedes oponerte a las directrices sin ser considerado un enemigo", comentó Baistrocchi, quien enfatizó su deseo de optar por un camino más alineado con sus principios y valores.

Proceso de constitución de un nuevo espacio

Baistrocchi está en proceso de construir un nuevo espacio político. "Estamos recabando avales, hay que conseguir 2500 para la constitución de un partido a nivel provincial. Queremos generar un espacio donde la identidad no sea un obstáculo para congregar personas con diferentes tipos de pensamiento", explicó. Este nuevo partido, que viene de la mano del peronismo disidente, que busca ser inclusivo y abierto al diálogo, con un enfoque en la estabilidad y el respeto a las normas y acuerdos.

El ex intendente ha tenido acercamientos con otros espacios políticos, subrayando la importancia de encontrar coincidencias en misiones y valores. "Claramente, no se trata de juntarse solo para sumar votos. Queremos gente que tenga visiones parecidas, que trabaje y respete acuerdos, reglas y palabras", puntualizó.

El experonista, destacó la buena recepción de su propuesta en diversas localidades de la provincia. "Ayer estuvimos en Jáchal, vamos a estar en Iglesias, y tenemos muy buena recepción con quienes son justicialistas. Hay renuncias de afiliados que no están conformes con lo que ha pasado", comentó. Sin embargo, también anticipa un futuro político complicado debido a las reacciones de los dirigentes más jóvenes y la difícil situación del partido justicialista actual.

El ex intendente concluyó su entrevista reafirmando su compromiso con el diálogo y la búsqueda de coincidencias para construir un espacio político sólido y representativo. "El diálogo está abierto a todos. La política siempre es frentista, pero hay que buscar las formas de respetar la institucionalidad y trabajar en conjunto por el bien de San Juan", finalizó.