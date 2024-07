Plan de Alfabetización: Torrendell quiere ver cambios en un año

Carlos Torrendell, Secretario de Educación de la Nación, afirmó que se podrán ver resultados del Plan Nacional de Alfabetización en aproximadamente un año. Torrendell enfatizó la importancia de reconocer y construir sobre la rica herencia educativa de figuras como Sarmiento para lograr avances significativos.

“La idea es volver a los orígenes,” expresó Torrendell. “Un amigo mío me dijo, citando a un francés, que todos en educación tenemos que tener fuertemente grabada esta idea: solo los herederos podemos ser pioneros. Si no reconozco la herencia del pasado, que es una riqueza como lo que nos regaló Sarmiento y otros tantos educadores, no voy a poder ser pionero o innovador. Voy a lanzarme a la aventura de un nuevo país si me paro y piso y me impulso sobre esa tradición de los grandes que nos dejaron una gran herencia”, aseguró.

Torrendell explicó que con buenos docentes, se pueden ver resultados en el proceso de alfabetización en un año. “He dicho que, en general, en un año con buenos docentes se pueden ver resultados", mencionó. "Si nosotros volvemos a tomar la evaluación Aprender en tercer grado desde noviembre y la repetimos en dos años, yo me atrevo que en dos años tendríamos que tener mejoras en los resultados de alfabetización", añadió. "Este año se hará desde tercer grado en noviembre, se hace la evaluación Aprender y se vuelve a hacer en dos años”, informó.

Torrendell destacó que el plan es un programa integral que busca fortalecer las escuelas en cuestiones de aprendizaje y alfabetización. Por ello dijo “Esto recién inicia y tiene que continuar. Es volver a lograr que las escuelas sean sólidas en cuestiones de aprendizaje y alfabetización”.

En cuanto a los fondos destinados a las escuelas, Torrendell mencionó que se utilizarán para capacitación de docentes, recursos para las provincias, textos, conectividad y la aplicación de inteligencia artificial para mejorar los procesos de evaluación y alfabetización. “El plan Fines continúa porque tenemos que consolidar la secundaria, pero es cierto que si no logramos que la educación primaria sea consistente, mucho de lo que suceda luego tiene que ver con esos déficits iniciales. Tenemos que atacar todo integralmente”, apuntó.

Finalmente, Torrendell aseguró que los fondos de los programas llegarán gradualmente a todas las provincias. “Teóricamente tienen que haber llegado y van a llegar gradualmente todos los fondos de los programas,” concluyó.