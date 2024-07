Andino sobre la interna Justicialista: ‘No me voy a poner en lugares expectantes’

Este viernes, el móvil de Canal 13 conversó con Cristian Andino, quien en su rol como dirigente fue consultado sobre qué lugar le gustaría ocupar en la interna justicialista. El ex compañero de fórmula de Sergio Uñac, señaló que seguirá el ejemplo del ex gobernador y manteniéndose lejos de ‘lugares expectantes’.

'Se habla de la interna que ojalá no sea interna, que podamos acordar entre todos los sectores de nuestro espacio político buscando que tengamos las personas más representativas en cada lugar, tanto en lo provincial como en lo departamental, y podamos llevar adelante de la mejor manera este rol que nos ha asignado la sociedad donde no nos toca gobernar', sostuvo el ex intendente de San Martín.

Andino resaltó que el Justicialismo tiene que aunar todo lo que considere bueno para la provincia y cada uno de los municipios, y en cuanto a las diferencias que existen y afloren que sean debatidas con un espíritu de mejora.

Al ser consulado por el móvil de Canal 13 sobre su apetencia en esta interna, el ex candidato a vicegobernador indicó que seguirá el camino de Sergio Uñac, quien se excluyó de la nómina de candidatos, entendiendo que es sano para el PJ local que se produzca una renovación. 'Voy a acompañar como un militante más, como alguien que integra este proyecto con mucha convicción y que cree que es importante rearmarlo', sostuvo.