Capello: 'Todos los argumentos contra el RIGI son para justificar la posición política de Gioja y Uñac'

En una entrevista reciente con Banda Ancha, Mario Capello, ex Subsecretario de Desarrollo Minero durante la presidencia de Mauricio Macri, abordó las dudas que persisten sobre el RIGI en San Juan. Capello fue contundente en su análisis y aseguró que las objeciones al régimen tienen un trasfondo político.

"Primero, no me las creo. Sí, es legítimo tener dudas, pero después de un debate y de escuchar los argumentos, seguir teniendo dudas me parece una cuestión muy extraña", sostuvo Capello, refiriéndose a las críticas que se han planteado sobre el RIGI. Según él, todos los aspectos que se objetaban, como el uso del agua, el impacto en las pymes y la cuestión de las regalías, han sido aclarados.

Capello se mostró particularmente crítico con ciertos dirigentes justicialistas que, según él, están utilizando estos argumentos para justificar una postura política. "Es toda una cuestión para justificar una posición política que creo que tomaron Gioja y Uñac", afirmó, sugiriendo que la oposición al RIGI responde más a intereses personales y partidarios que a preocupaciones legítimas sobre el impacto del régimen.

En cuanto al debate sobre el impacto del RIGI en la economía local, Capello fue claro en su postura sobre la importancia de las grandes inversiones. "Las empresas inversoras, las grandes mineras, en el caso de San Juan, que es el rubro que nos interesa al RIGI, no es solamente para minería, es para las grandes inversiones en general", explicó. Subrayó que las empresas extranjeras que operan en la provincia han demostrado su compromiso con el desarrollo local, especialmente en términos de empleo y proveedores.

Además, Capello señaló que algunos diputados provinciales, a quienes describió como "llegados por el dedo" de Gioja o Uñac, están más interesados en mantenerse en sus cargos que en evaluar objetivamente el impacto del RIGI. "Veo también diputados ahí que han llegado por el dedo, y qué están pensando esos diputados, han escuchado lo que le dijeron los proveedores, las cámaras de comercio, las distintas cámaras de la producción de San Juan, no solo la minera", afirmó con dureza.

Finalmente, Capello reflexionó sobre el contexto político en el que se inscribe este debate, mencionando la influencia del Instituto Patria y el kirchnerismo. "El RIGI, que apunta a darle competitividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, pone a la Argentina en una situación comparable con otros países como Chile, Perú, Estados Unidos, China y Australia", concluyó.

