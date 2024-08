El ministro de Desarrollo Humano aseguró que creció la demanda de ayuda social

La crisis social que atraviesa la provincia y golpea en los sectores más vulnerables, momentos en los que viene creciendo el desempleo, la pobreza, la indigencia y la combinación se complementa con una recesión con caída de la actividad económica, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, aseguró en Banda Ancha que ‘ha crecido la demanda de ayuda social’ y que ‘lo que estamos sufriendo es por las malas políticas que se han estado implementando’.

En Canal 13, el ministro social de San Juan comenzó realizando un análisis luego de los datos conocidos por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina sobre el crecimiento de la pobreza en el país.

‘Que estemos sufriendo esto, yo creo que es la causa de las malas políticas que se han venido implementando y que llegamos al 2024 con estos índices que la verdad son tristes. Nosotros desde la provincia, cuando ingresamos lo hicimos con algunas dificultades, pero con muchas ganas’, dijo Platero.

El titular de la cartera social, sostuvo que ‘ha crecido la demanda de ayuda social, uno lo nota’ y agregó: ‘hoy estamos inaugurando un lugar de contención que es el Teresa de Calcuta, porque en estos días de frío se vio superada la capacidad que tenía en el Hogar Papa Francisco para personas sin hogar, en situación de calle. Eso demuestra que ha habido un crecimiento los últimos meses por las políticas sociales que se han venido aplicando en los últimos cuatro años que nos han llevado a estos niveles’.

‘Vemos que hay mucha necesidad, lo percibo en la calle, nos piden cualquier cantidad de mercadería, entonces tenemos un sistema por el que a través de ello entregamos, pero además entregamos a los municipios de la provincia para que ellos puedan detectar a las personas que están en estado de vulnerabilidad y puedan asistir desde lo municipal’, mencionó el funcionario orreguista.

El encarecimiento de la Salud es otro factor que complicó las economías familiares y en esta área también el ministerio social asiste a personas. ‘Vemos un aumento de la ayuda que tiene que ver con diferencias de obra social, que no las cubren. Personas que tienen un pequeño sueldo y no pueden afrontar una enfermedad. Lo conversé muy bien con el gobernador y no se ha dejado a ninguna familia de San Juan desamparada, que hay tenido que hacerse una cirugía y no atenga dinero para hacerlo, la diferencia la ha cubierto el gobierno de la provincia’, contó Platero.

Mirá la entrevista completa realizada al ministro Platero en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.