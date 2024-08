¿Qué pasará en Diputados con los legisladores que visitaron a genocidas?

La visita de diputados de La Libertad Avanza a represores al penal de Ezeiza sigue levantando polvareda. Luego de que en los últimos días trascendiera que gran parte de la cámara baja está preparando un repudio por lo acontecido, este viernes, la legisladora sanjuanina Nancy Picón contó que, tras llegar a un acuerdo parlamentario, ya están en condiciones de repudiar oficialmente esta visita.

La legisladora sanjuanina detalló que la comisión pertinente comenzará con una investigación de los hechos ocurridos. ‘Lamentablemente, al no haber cuórum no podíamos trabaja eso, ni de Venezuela, Banco de Datos Genéticos’, precisó.

Luego, la legisladora sanjuanina precisó: 'Tuvimos una reunión media hora antes donde acordamos no solamente no bajar todos, sino también adelantar el tratamiento para que después, de esta manera se tratara este tema con prioridad y desocupar a las mamás que estaban ahí, porque iba a ser un debate largo que se preveía 9 horas de debate para aprobarla. Llegamos a adelantar el tema con el consentimiento de todos, pero estuvo muy lejos de eso'

Fuerte repudio contra Alberto Fernández tras conocerse la denuncia por violencia de género radicada por Fabiola Yañez

'Una situación de mucha impotencia porque hemos visto a un presidente levantar las banderas de un feminismo, que muchas veces he dicho, no representa a muchas mujeres. Quedó demostrado en esta situación, que decía ser el que iba a levantar la bandera del feminismo estaba haciendo justamente lo que todas las mujeres necesitamos que no vuelva a pasar nunca más, no solo por nosotras, sino por las generaciones que vienen', precisó la diputada orregista.

'La verdad es que no me sorprendió mucho porque siempre dije que me parecía una persona muy violenta. Hemos visto videos, inclusive cuando fue violento con periodistas sanjuaninos, pero llegar al extremo que ha llegado, que se filtraran fotos de la ex primera dama, ver esas fotos te llega hasta las fibras más íntimas de todas las personas. Esperemos que esto sirva para que muchas mujeres sepan que pueden pedir ayuda, que a partir de la línea 144 que está funcionado, pueden pedir ayuda, que sepan que no están solas', sentenció Picón.