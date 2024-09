Laura Palma le respondió a Ricardo Salvá: "Si toman alguna medida, vamos a sancionar"

La ministra de Gobierno, Laura Palma, le respondió al presidente de ATAP, Ricaro Salvá, quien advirtió en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan que, de continuar así y sin llegar a un acuerdo con el Ministerio de Gobierno, la frecuencia de colectivos podría verse resentida. "Si ellos toman medidas, tomaré sanciones según establezca la ley, desde multas hasta la recisión del contrato con la empresa", indicó la ministra a Canal 13 San Juan durante su visita a la plaza de la Villa Damián, en el marco del 82º aniversario del departamento de Rawson.

"No voy a polemizar, nosotros hacemos un trabajo serio y responsable, se ha presentado una estructura de costos que no miente y son los costos que la provincia va a afrontar. Como funcionarios, debemos defender los intereses de la provincia a pesar que puede no gustarle a algunas empresas", declaró la funcionaria.

A la vez, agregó que "el pliego habla de 2,4 (cantidad de personal por unidad) y ellos piden 3 por unidad. Nuestro deber es defender el interés de todos los sanjuaninos. Vamos a pagar lo que corresponda por ley según el pliego", destacó Palma.

Según explicó Palma, "la diferencia de dinero se debe a que cuando se realiza ese pliego de licitación, no se tiene en cuenta la situación real pero tengo que ajustarme a lo que dice el pliego".

Luego, la ministra informó que "se estarán depositando 2800 millones que sería con el aumento de los 600 millones que se ha planteado, no es un número sacado de manera caprichosa. Si hay incrementos en los costos, lo vamos a tener en cuenta, nunca hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones".

Finalmente, la funcionaria no descartó futuros aumentos en el costo del pasaje de colectivo. "Todo dependerá de si hay más subas en el costo del combustible, de los salarios, de las cubiertas, se toma en cuenta desde el aceite que consume el colectivo, patente y seguro, es bastante complejo", destacó.