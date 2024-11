Cuando aun no termina el escándalo después de que detuvieron a un municipal de 25 de Mayo con un cargamento de 140 kilos de marihuana, Canal 13 entrevistó a un amigo de este hombre que contó que nunca creyó que podría llegar a ser traficante.

El veinticinqueño César Pérez contó que conoce “de toda la vida" a Richard Gutiérrez, el hombre que conoce que fue detenido en el barrio Huarpes manejando una camioneta del municipio cargada con la marihuana.

En entrevista con Modo Siesta, César contó que en 25 de Mayo se conocen todos y aseguró que a la comunidad de Santa Rosa la sorprendió que Richard haya entrado en el narcotráfico.

“Sabemos lo que era él como vecino, hace 12 o 15 años que trabajaba en el municipio. Nadie esperaba esto, más en la movilidad de la municipalidad”, aseveró el veinticinqueño quien igualmente agregó que: “sabemos que todos se llevan las movilidades a su casa y andan por todos lados pero que pasara esto es el colmo”, aseveró el vecino.

Pérez agregó que quiere ver qué medida toma el intendente o el secretario que tiene a cargo esta área. “La mayor culpa de esto la tienen los secretarios que no controlan el uso de las movilidades”, aseveró Pérez.

Sobre Richard Pérez contó que siempre fue amigo de él. “Yo con el he tenido muy buena relación, a todos nos sorprendió que pasara esto porque es una gran persona que no era adicto, no consumía”, aseguró Pérez.

Ante la pregunta de qué pudo hacer que se decidiera por traficar, Pérez opinó que seguramente su amigo “hizo esto por falta de dinero no se el sueldo que tenia seguramente va a perder el laburo por esa boludez el que entra en eso es por falta del dinero”, aseguró molesto este hombre.

Ya sobre el final de la entrevista explicó que el tema del consumo y ventas de droga es algo que tiene intranquila a toda la comunidad. “A mi me preocupa mucho el tema de las drogas, tengo tres hijas adolescentes, les digo como son las cosas, los peligrosos”.

“Siempre hablo del tema de la droga, aconsejo a mis hijas y les digo que tengan cuidado con amigos mirá lo que me pasó a mi yo creí en mi amigo, creí que era confiable, nos sorprendió a todos y más a mí somos amigos de muchos años”, dijo con tristeza César.

“Nos conocemos todos, sabemos quien vende, quien no vende, la Policía sabe y los dejan trabajar, ojala que pillen al pez gordo”, concluyó.