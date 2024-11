Continúan conociéndose repercusiones del escándalo del municipal narco de 25 de Mayo. En conversación telefónica con Modo Siesta, Gabriel Alcaras, concejal Cambia 25 de Mayo contó que realizaron un pedido de informe con los detalles de la movilidad que transportaba la droga.

En la sesión del Concejo Deliberante de 25 de Mayo que se llevó a cabo el jueves pasado, la oposición pidió un informe de los viajes que realizó la movilidad, y exclusivamente del viaje que desató el escándalo. El edil contó que apenas lo tengan a disposición lo pondrán a disposición de la Justicia ‘buscando que se esclarezcan los hechos’.

A su vez, junto con el bloque Cambia 25 de Mayo presentaron un programa de regularización del Parque Automotor que tendrá 19 artículos. ‘Queremos tener un mayor control de las movilidades que tenemos en el municipio. El programa incluirá geolocalización, hoja de ruta, hoja de mantenimiento’

Flagelo de la droga: "Está instalada hace tiempo y buscamos actuar para erradicarla"

Alcaras expresó: 'Nosotros tenemos que empezar a actuar para erradicar la droga. Desde nuestro bloque queremos trabajar no solamente por el color político, sino por nuestra comunidad, para el futuro de nuestros chicos. Nosotros no queremos que los jóvenes, los niños se pierdan en este problema que es mundial, por eso estamos trabajando para que eso no suceda’.