Alfredo Avelín es uno de los políticos con muchas elecciones en su espalda y analizando el año próximo, en el que se elegirán diputados nacionales, dijo en Banda Ancha que ‘En 2025 creo que va a ganar el oficialismo nacional’.

Ni de un lado ni del otro aún definido. Con Victoria Villarruel si se sentaría hablar pero con Javier Milei no. Con las dos principales autoridades del gobierno nacional distanciados, hay que ver cómo se configura el tablero político de cara al año próximo.

Para el ex intendente de la Capital, La Libertad Avanza se impondrá en las elecciones y lo sostuvo así: ‘Yo creo que va a ganar el oficialismo nacional porque tiene distintos elementos, no está demasiado desgastado todavía, más allá de lo que yo opine en referencia a lo que está pasando. Pero no vamos bien los argentinos, a mi entender, no vamos bien, mucho más allá de las elecciones’.

Acto seguido, el presidente de la Cruzada Renovadora disparó contra la minería, los recursos hídricos y le quitó responsabilidad al gobernador Orrego.

‘En San Juan yo estoy muy preocupado y quizás angustiado por lo que está pasando en la cordillera de los Andes. No estoy en contra ni estoy a favor del gobernador de San Juan, creo que es un hombre joven que está tratando de hacer las cosas bien, que ojalá que le vaya bien, y lo que me preocupa es que tenga el estigma de ser él, el que sea el responsable de que falte agua en pocos tiempos más en la provincia de San Juan’, dijo Avelín.

Y agregó que ‘están haciendo cosas en la cordillera que son muy graves. Hay muchos emprendimientos mineros que están empezando ya a hacer penetraciones en la montaña, y esas penetraciones van hacia la esencia misma de adentro de la montaña, y eso saca mucho calor, saca calor, saca vapor, y ese vapor está derritiendo la nieve’, haciendo referencia a la principal actividad económica que tiene la provincia y el recurso esencial como es el agua.

