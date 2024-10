El peronista y dirigente sindicalista de UPCN, José ‘Pepe’ Villa, estuvo en Banda Ancha y dejó una confesión acerca de un acontecimiento que fue clave en la historia y vida política-social sanjuanina. ‘La única culpa de mi vida es haber firmado la destitución de Avelín’, dijo el gremialista con un sentido de culpa expreso corporalmente.

Una declaración picante, inesperada para este dirigente justicialista que tiene un gran recorrido en la política provincial, donde supo ocupar distintos cargos y comanda desde hace décadas un movimiento importante como son los trabajadores estatales.

En Canal 13, en una entrevista profunda en la que la actualidad y su experiencia fueron el eje, Villa dejó una declaración en la que expresó sentirse culpable y dijo que cometió un gran error. Es que fue un hombre clave en 2002, en la destitución del por entonces gobernador Alfredo Avelín.

‘Mi único error, mi única culpa en mi vida es haber firmado la destitución de Avelín, esa es mi culpa ’, expresó Villa.

El dirigente sindical, con una expresión de lamento añadió: ‘ me dolió, la verdad me dolió. Estaba haciendo las cosas mal el doctor, pero no tendría que haber puesto la firma . Pero bueno, ya pasó’.

‘Es un reconocimiento que estoy haciendo’, dijo Villa y siguió lamentándose: ‘De eso me arrepiento totalmente. Pido perdón por la equivocación . Me equivoqué. Todos nos equivocamos en la vida’.

El titular de UPCN realizó esta confesión acerca del episodio que tuvo como desenlace la destitución en 2002 de Alfredo Avelín como gobernador de San Juan. El 26 de agosto de aquel año, Avelín fue suspendido por la sala acusadora de la Legislatura Provincial en el marco de una denuncia de la Mesa Intersindical de gremios estatales por poner en riesgo el normal desenvolvimiento de la administración, no abonar los sueldos, tampoco garantizar la salud y la educación, y no depositar las obligaciones del Estado para con los empleados.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2002, la Cámara de Diputados de la provincia destituyó de su cargo al entonces gobernador Alfredo Avelín. Fue reemplazado por Wbaldino Acosta, quien era su vicegobernador.

Mirá la entrevista completa a ‘Pepe’ Villa en Banda Ancha el video que acompaña esta nota.