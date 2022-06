Tejadato: duelo de señoras bloquistas en Capital

Explotó el 'Tejadato' este viernes 17 de junio, feriado nacional, porque reveló un duelo de damas en el seno del centenario Partido Bloquista: Graciela Caselles y Laura Adámoli. La pulseada se presenta en torno de la Municipalidad de Capital.

Caselles hace tiempo viene manifestando sus ganas de ir por la Intendencia de la Ciudad de San Juan, retomando la herencia de su hermano Javier, quien fue un importante jefe comunal en los años '90s. La diputada nacional está cumpliendo su cuarto mandato consecutivo en el Congreso, por lo que busca nuevos destinos. Y una de esas metas es justamente el palacio municipal.

Fue funcionaria de Capital entre 2003 y 2007, cuando acompañó a Enrique Conti como directora de Acción Social. Después se convirtió en diputada nacional y ahora intentaría hacer una elipsis y regresar al municipio. Está trabajando en consecuencia, en el territorio, con el soporte de la Fundación Javier Caselles.

Pero hay algunos bloquistas que todavía tienen algunas diferencias con Graciela. Y ellos dicen: 'si hay que elegir mujeres, entendemos que el perfil más apropiado para la Capital es el de Laura Adámoli'. Ella no ha dicho de ninguna manera que quiera ir por la Intendencia de la Capital. Pero sí ha reconocido haber recibido propuestas. Incluso el año pasado su nombre fue uno de los que entró en consideración para la lista de legisladores nacionales.

Hoy hay dirigentes bloquistas que alientan la postulación de Adámoli como precandidata a intendenta de la Ciudad de San Juan en contraposición a Caselles. Entre ambas no se llevan ni mal ni bien. No se llevan. Se conocen desde hace mucho tiempo. La incorporación de Adámoli al bloquismo orgánico sucedió solamente cuando se hizo cargo del partido Luis Rueda, porque antes no había punto de encuentro con la diputada Caselles.

De modo que se anticipa un duelo de señoras bloquistas en Capital. No son las únicas en la grilla de largada, también hay nombres masculinos, pero se presenta particularmente atractiva esta pulseada con acento femenino, en el último 'Tejadato' de la semana.