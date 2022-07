Tejadato: ¿Qué hay detrás del silencio K?

El 'Tejadato' de este viernes abordó un silencio ensordecedor, en un contexto que resulta llamativo. Vino en tono interrogativo: ¿qué hay detrás del silencio K? El protagonista en esta oportunidad fue el líder de La Cámpora en la provincia, Pablo Ruiz Moreno, gerente de la UDAI San Juan de ANSES.

Ruiz habla frecuentemente en público, siempre por cuestiones referidas a la gestión previsional. Pero cuando se trata de política, de La Cámpora, el brazo más importante que tienen la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner, hay un sugestivo silencio.

El funcionario fue invitado a Banda Ancha para abordar el escenario. Su respuesta, correcta, fue que no era el momento indicado para hacerlo. Por eso hubo que buscar otras fuentes alternativas paraindagar y comprender mejor la razón de esa decisión.

Hay un patrón comunicacional estamentario en La Cámpora, por el cual solamente hablan algunas primeras figuras muy señaladas a nivel nacional. Y luego en las provincias -y el caso de San Juan es paradigmático- hay un silencio pactado. No es que no tengan algo para decir o que no tengan relación directa con la cúpula nacional. Por el contrario, por este vínculo sin intermediarios queda absolutamente definido que la voz es privativa de algunos.

En Buenos Aires el orador más prominente tal vez sea Andrés 'Cuervo' Larroque, hoy funcionario del gabinete de Axel Kicillof. Y en menor medida el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, aunque este último suele medir sus declaraciones con mucha prudencia. Una tesitura semejante ha adoptado otra referente notable de La Cámpora como la titular de ANSES a nivel nacional, Fernanda Raverta. Solo se la ha escuchado hablar de la gestión.

El silencio K en San Juan es decidido, ordenado, significa, es vertical, responde directamente a la conducción nacional. Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota. Y no te pierdas cada mañana un nuevo 'Tejadato' en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.