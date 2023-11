Los números rojos de Baistrocchi y el peronismo capitalino

Tanto el 13 de agosto como el 22 de octubre, el Frente Unión por la Patria quedó tercero en Capital, debajo de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Perdieron una vez más en 2023, como les sucedió desde el 14 de mayo en adelante. Sin embargo, en medio de la escasez, hubo una moraleja interesante para ese peronismo dividido.

Juntos, lograron retener los votos de Juan Carlos Gioja para Sergio Uñac. Puede parecer poco, pero el enfrentamiento se les fue tanto de las manos que las cosas pudieron salir mucho peor. Solapadamente lo reconoció el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Palma, esta semana en Banda Ancha.

Palma es uno de los tres concejales que tendrá Emilio Baistrocchi a partir del 10 de diciembre, cuando deba entregarle el poder a Susana Laciar. Los otros dos ediles serán Horacio Lucero y Betty Muñoz. Después de 16 años sin interrupciones, el peronismo tendrá que despedirse del Ejecutivo y refugiarse en esas escasas tres bancas legislativas.

Habrá otros dos concejales justicialistas, quienes entraron por la lista de Leonardo Gioja: Javier García y Alejandra Gonzalez. Puede que funcionen en coordinación con los baistrocchistas o no. Es altamente probable que conformen bloque aparte. Al hacerlo, tendrán estructura de secretarios y asesores por duplicado. Una cosa es la unidad y otra muy distinta es resignar cargos para contener a la militancia.

Teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante de Capital está integrado por 12 escaños, aunque esté reconciliado el peronismo no tendrá mayoría. El giro en apenas unos meses será brutal. Pasarán de estar en la cúspide del poder a representar una minoría en el municipio de mayor visibilidad en toda la provincia. Será la síntesis del mal momento que les toca transitar.

¿Quién los va a conducir políticamente? 'Nosotros hemos ingresado por la lista de Emilio', contestó Palma en Canal 13. El intendente ha dejado claro que no pasará a retiro. Por el contrario, tiene previsto seguir involucrado en el debate público y una manera de hacerse escuchar será a través de sus concejales. Es el activo político que le queda, incluso para reclamar algún lugar en la próxima configuración partidaria.

Hoy Baistrocchi puede decir que, aún perdedor, sigue siendo el peronista más votado en el departamento. Todo aquel que intentó desbancarlo el 14 de mayo quedó relegado en el tanteador. De todas maneras, está sujeto a una discusión que tiene varios capítulos pendientes. Y los resentimientos están a flor de piel.

El intendente que transita el último mes de gestión se fue alejando progresivamente del gobernador Uñac. Ya no tienen un vínculo estrecho como alguna vez hubo entre ambos. No discutieron. No sucedió nada en particular. Simplemente la línea directa se fue deteriorando y las charlas se volvieron menos frecuentes.

Baistrocchi hizo trascender su malestar por el trato recibido durante 2023. Sintió cierto descuido desde Casa de Gobierno e incluso tuvo algunos chispazos indisimulados con un colaborador tan cercano a Uñac como el bloquista Luis Rueda. Esta cuestión es anécdotica, pero permite comprender el modo en que terminaron las cosas.

El intendente buscará su lugar en la próxima reconfiguración del peronismo, consciente de que puede tener algo de resistencia interna. Su acercamiento con Lenardo Gioja días atrás, publicado en redes sociales, fue mucho más que una foto para apoyar a Sergio Massa en el ballotage. Es el producto de una decisión tomada hace tiempo. Busca generar alianzas desde el territorio para ponerse de pie apenas sea posible. Emilio Baistrocchi y Leonardo Gioja juntos en la Junta Departamental de Trinidad por Sergio Massa

En el llano, Baistrocchi tendrá sus tres concejales para hacerse oír apenas comience la gestión de Laciar. Palma le reconoció esa autoridad, como también a Uñac. Electo senador el pasado 22 de octubre, el gobernador además seguirá siendo el presidente del PJ al menos hasta marzo del año que viene. Sin embargo, este ordenamiento interno está todavía en construcción.

'Tenemos que empezar a sentarnos y escuchar las opiniones', dijo Palma a viva voz con las cámaras encendidas. Su postura es crítica. Hacer referencia a la escucha implica reconocer que faltó apertura y se terminó pagando el costo en las urnas. Puso como ejemplo la remontada de Massa entre las primarias y las generales y lo atribuyó a la unidad del partido, más allá de los matices que existen entre las distintas corrientes.

'Es necesario tener este diálogo y no confrontarnos como veníamos haciéndolo sin necesidad', sostuvo Palma. No se refirió solo a quienes salieron a disputarle el poder a Baistrocchi, como Carlos Lorenzo. También apuntó al propio Emilio, a su estilo adusto que pudo empañar una gestión con altos niveles de aprobación.

Aún con una administración ordenada, con obras en ejecución y servicios en funcionamiento, nada es suficiente cuando hay fisuras de carácter político. Puede ser otra de las moralejas de este 2023 para el peronismo capitalino. Tendrán que meditarlo y sacar sus propias conclusiones.

Tendrán cuatro años para repensar estrategias a partir del reencuentro o sufrir una dispersión agravada. Los números están en rojo. En las primarias obtuvieron menos de 15000 votos entre Uñac y Gioja en Capital. En las generales, subieron unos 1000 votitos. Quedaron 8 puntos debajo de La Libertad Avanza y 16 puntos debajo de Juntos por el Cambio.

Ese es el estado del peronismo que supo anotar cuatro intendencias al hilo, contando las dos de Marcelo Lima, la de Franco Aranda y la de Baistrocchi. Ese es el presente aleccionador.



JAQUE MATE