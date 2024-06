Orrego tiene la mejor imagen en San Juan, Uñac y Gioja fuera del podio

Hace 6 meses hubo cambio de Gobierno en la provincia y como suele suceder, desde el IOPPS realizaron los sondeos de opiniones acerca de las imágenes de las principales figuras políticas de San Juan. Según contó su director, Antonio De Tommaso, Marcelo Orrego mantiene una imagen positiva por encima de todos, mientras que los últimos dos ex gobernadores, no se encuentran entre los tres primeros.

Fue en Banda Ancha que, De Tommaso, dio a conocer cómo dieron los resultados de los últimos estudios realizados en la provincia que arrojaron a Marcelo Orrego como el político con mejor imagen. ‘En la consideración pública, Orrego está bien. Pero si me preguntás para el 2027 o 2025, Orrego está obligado a construir fuertes liderazgos en los departamentos, para que él pueda competir con el mileismo, juntos o separados, contra el peronismo. Me da la sensación que una cosa es su actividad de gobierno, que la lleva bastante bien para la gente y aprueba perfectamente, pero otra cosa es la competencia electoral ya ahí me parece que está obligado Orrego a construir liderazgos territoriales muy fuertes para que esas elecciones no vayan a ser una complicación para él. No puede quedarse sin diputado nacional, entonces eso lo va a obligar a politizar sus territorios’, contó el encuestador.

Sobre su imagen de gobierno, se encuentra semejante al caudal electoral que obtuvo, encontrándose sobre los 52 puntos de aprobación.

‘El hecho de que no haya habido conflictos fuertes en la provincia y los pocos que surgieron los pudo solucionar rápidamente, le da una aprobación interesante porque el sanjuanino no quiere “despelote”, entonces Orrego está llevándolo armoniosa, tranquilamente y esto le da paz al sanjuanino’, dijo el titular del IOPPS.

Acerca de la oposición y los departamentos

La mayoría de los departamentos están comandados por intendentes opositores y en la provincia, el principal espacio, que es el justicialismo, no pasa el mejor momento con la interna y los posibles candidatos.

En ese sentido, De Tommaso analizó que ‘el principal partido opositor tiene que solucionar sus problemas internos entre Uñac y Gioja, que no sé cómo lo van a solucionar. El peronismo va a tener que recuperar su territorialidad para competir el año que viene. Para que tenga una buena performance, a nivel nacional, va a tener que reinventarse con liderazgos nuevos. En San Juan no hay nada nuevo, es muy preelectoralista, de golpe aparece gente a ser candidato, lo vivimos el año pasado cuando tres meses antes aparecieron candidatos’.

Sobre lo último, el analista agregó que ‘eso no sirve para la construcción política. Si siguieran durante los 4 años construyendo, tal vez dentro de 4 años tendrían otra oportunidad. Pero cuando perdiste, te fuiste a dormir y no apareciste más, no sirve para la construcción política, ni del oficialismo ni de la oposición. De 10 lo hace 1’.

Sobre los municipios, para De Tommaso ‘el vecino mide en lo cotidiano. No están esperando grandes obras de los intendentes’ y añadió que ‘hay intendentes que lo han entendido muy bien como es el caso de Miodowsky en Rivadavia y Munisaga en Rawson. La mayoría de los intendentes, la gente los está aprobando. La gente entiende que no hay plata para hacer obras’. Si bien se encuentra aprobada en la gestión la intendente de Capital, Susana Laciar, los vecinos son más exigentes y le piden más acción en el municipio.

Gioja y Uñac, fuera del podio

Dentro de los políticos que mejor imagen tiene por entonces, De Tommaso contó que ‘Cristian Andino se encuentra ubicado segundo o tercero con buena medición, Carlos Munisaga también mide bien. En tanto Uñac y Gioja, no están entre los primeros tres. Para señalarlo con claridad, Orrego, Cristian Andino Fabián Martín y Carlos Munisaga están en los primeros cuatro lugares’.