Velasco, experta en seguridad: ‘Hoy a los 13 años un niño sí sabe qué está bien y qué está mal’

La baja en la edad de imputabilidad a los 13 años despertó polémica, con voces tanto a favor como en contra de la iniciativa y hasta el Arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, emitió un comunicado en el menciona que ‘ningún pibe nace chorro’. Sobre este escenario, María Luisa Velasco, especialista en seguridad y asesora del diputado libertario por San Juan, José Peluc, aseguró en Banda Ancha que ‘hoy a los 13 años un niño sí sabe qué está bien y qué está mal’ y le contestó el comunicado a monseñor diciendo que ‘este es el discurso que ha reinado los últimos 20 años’.

Velasco, de extensa trayectoria en materia de seguridad, tanto en la provincia como en el país, visitó Canal 13 para dialogar sobre uno de los temas que despierta opiniones cruzadas y que atraviesa la sociedad, como es la baja en la edad de imputabilidad.

La experta en seguridad comenzó diciendo que primero estuvo en contra de la baja de la edad pero que ‘la situación del mundo, del país y de la provincia han cambiado. En el momento que uno tiene que tomar decisiones políticas tiene que tomarlo sobre la realidad reinante’ y agregó que ‘hoy a los 13 años un niño si sabe qué está bien y qué está mal. Si sabe qué es un delito y qué no es un delito. Es el momento ideal para poder sacarlo de ese mundo donde lo aprendió, lo enseñó y recuperarlo’.

‘No es una edad antojadiza, arbitraria a los 13 años. A los 13 años se comienza en un recorrido escolar habitual como es la secundaria. En la Argentina la Ley de Educación determina que el nivel secundario es obligatorio, pero no se cumplió nunca’, expresó quien supo ser ministra de Gobierno de la gestión de Waldino Acosta y añadió: ‘los porcentajes de escolarización de las poblaciones carcelarias, son espeluznantes. Entonces, los 13 años es el ingreso a la secundaria y es donde al chico si se lo encuentra en infracción con la ley se lo recupera y en este proyecto del Poder Ejecutivo, se lo obliga a cumplir la escolaridad secundaria, aprender un oficio, tomar clases de civilidad, cuáles son los derechos, las obligaciones, hacerle un seguimiento en salud.’

Velasco, explicó que ‘no todos los chicos que han ingresado al mundo del delito van a ser privados de la libertad’ aunque agregó que ‘hay algunos que será en contexto de encierro y es conforme al tenor del delito. El Código Penal es uno de los códigos de fondo que lo dicta el Congreso de la Nación, que rige en todas las provincias del país y que determina qué conducta típicamente constituye un ilícito o sea se ha ido contra la ley. Dentro de esas conductas hay delitos que tienen una pena de 3 a 6 años. En esos casos, cuando sean delitos culposos o dolosos, que no hayan determinado la muerte de una persona, hasta los 3 años en chico no pasa una situación de encierro, pero sí de absoluto seguimiento’.

Respuesta a Monseñor Lozano

La semana próxima en Diputados comenzará a trabajarse la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y eso ocasionó que desde la Iglesia se mostrara la posición contraria a la iniciativa. La frase que utilizó el arzobispo para en el escrito difundido se destacaba la frase ‘ningún pibe nace chorro’.

Acerca de esta postura de la Iglesia, Velasco sostuvo que ‘esto es el discurso que ha reinado en los últimos 20 años y con el cual en un tiempo acordaba. A parte uno tiene que revisar sus posiciones y actuar en función de la realidad’.

‘Esto es una prevención terciaria porque hay dos previas, la primeria y secundaria. La primaria es en el contexto de la iglesia, de la familia, de la educación, que son los primeros influyentes en la socialización del chico. Venimos de 20 años de familias de núcleos familiares destrozados, habituados a vivir de la dádiva del Estado, que no poseen educación primaria. En las cárceles del país hay un 10% de analfabetismo, un 40% de gente con primaria completa y la educación no sólo te provee de conocimiento, sino te da herramientas para que uno pueda avanzar y poder discernir en la vida. Y me parece que esto es lo que ha faltado’, dijo quien fuera directora académica de la Escuela Nacional de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri.

