Libertarios hay muchos, Jefe hay uno solo

La agresividad del Frente Liberal lanzado este martes fue directamente proporcional a la pasividad con que el señalado, José Peluc, respondió a las acusaciones. Con Sergio Vallejos a la cabeza, los dirigentes de este otro espacio atacaron al diputado nacional por distintos flancos y con un solo objetivo: sacarle la representación exclusiva de Javier Milei en San Juan.

La revuelta será sofocada en breve, porque libertarios hay muchos pero Jefe hay uno solo. Y se llama Karina.

La secretaria general de la Presidencia llegó este miércoles a la provincia para poner a cada uno en su lugar. ¿Qué lugar es ese? Todos adentro. El horizonte de la Casa Rosada está puesto en 2025. Urge engordar los bloques en ambas cámaras del Congreso y San Juan es una provincia que puede aportar al menos un voto más en Diputados.

A esta altura, la clave radica en minimizar los errores no forzados. Es decir, que la sangre no llegue al río. Que los chispazos internos sirvan para captar distintas vertientes, pero no signifiquen la autodestrucción.

Los aliados del nuevo Frente Liberal acusaron a Peluc y al senador Bruno Olivera de no ser libertarios de origen. En verdad, ambos representan a otro partido político llamado ADN. Sin embargo, ninguno de los dos reclamó abrir bloque propio en el Congreso, como sí hicieron, por ejemplo, las diputadas orreguistas de Producción y Trabajo. O, en su tiempo, la bloquista Graciela Caselles.

ADN, en Buenos Aires, no existe. Tanto Peluc como Olivera forman parte del bloque La Libertad Avanza. Independientemente de su afiliación. Es toda una declaración política.

No obstante, el traspié de Olivera con el descarado aumento de dietas de los senadores le dejó una cicatriz que todavía duele. El joven dirigente quedó muy expuesto para que cualquiera le eche en cara su maniobra.

Karina tendrá dos paradas políticas este miércoles. La primera será en el Juzgado Federal al mediodía, para liquidar la disputa entre Mahor Caparroz y Belén Varela por el nombre del partido. Caparroz recibirá la bendición. Se quedará con el sello oficial de La Libertad Avanza. Lo habrá conseguido con la ayuda de Peluc.

Varela no será expulsada. El plan libertario es no correr a nadie, aunque a nivel nacional muchas veces se haya dado esa imagen. Patricia Bullrich le pidió a su referente sanjuanina, Eugenia Raverta, que sume a Varela al espacio de los halcones libertarios.

Hasta el fin de semana la ex autoconvocada no quería darse por vencida. Estaba decidida a batallar contra Caparroz hasta el final. El premio consuelo de quedarse subordinada a Raverta no era suficiente para ella. ¿Karina tendrá la cintura para darle un corte definitivo a este tironeo?

La prensa porteña describe a la hermana del presidente como una persona de poca paciencia y pocos interlocutores. La propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, admitió que tienen una relación tirante debido a que ambas son de carácter fuerte. Pobre jamoncito.

Pero una declaración de Peluc este martes en Banda Ancha pudo indicar todo lo contrario. 'Bienvenidos sean todos los grupos liberales libertarios que se puedan armar', dijo el diputado nacional. Apenas unos minutos antes, Vallejos y compañía le habían tirado con todo. El tono amistoso de la respuesta no fue sarcasmo. Fue puro pragmatismo en línea con las necesidades que tiene La Libertad Avanza en todo el país.

Por su posición, Peluc tiene comunicación directa con Karina vía Whatsapp. No actúa líbero. Resulta evidente que la instrucción es no espantar a nadie. Si todavía están buscando la forma de que Varela no se vaya, a pesar de que no tendrá lo que quiere, de igual manera les interesa retener a todos los que puedan trabajar en la campaña 2025.

Eso sí: el límite siempre será el riesgo de implosión. Si los peores daños se causan desde adentro, será muy difícil sostener hacia adelante una construcción política que tenga lugar para las distintas corrientes libertarias.

Peluc se contuvo. Elípticamente pasó factura a esa mesa del Frente Liberal, que en algún momento militó a su lado. 'Cuando alguien comienza criticando al que le dio la oportunidad y los resultados hablaron solos, eso tiene una intencionalidad', dijo el diputado nacional. Mucha vuelta para contestar sin hundir más el cuchillo.

Es el mandato. Libertarios hay muchos, pero Jefe hay uno solo. Y llegó este miércoles para poner a cada uno en su lugar.



JAQUE MATE