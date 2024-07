Ariel Palma dijo qué pasará con los concejales de Baistrocchi: ¿se van del PJ?

El ex ministro de Gobierno de Sergio Uñac y ex intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, anunció su alejamiento y renuncia al Partido Justicialista tras el anuncio de la lista de acuerdo entre distintos sectores representados principalmente por Uñac y José Luis Gioja. Ante esta salida del dirigente, que sucederá con los concejales del frente que llegaron a la función a través de su lista. Uno de ellos es Ariel Palma, quien estuvo en Banda Ancha y lanzó definiciones acerca de la situación de crisis partidaria e ideológica.

Con el acuerdo de partes que involucró a Gioja, Uñac, Gramajo, Rosas y otros dirigentes más, Baistrocchi mostró su disconformidad y en Banda Ancha anunció que se encuentra juntando los avales para formar el partido ‘Hacemos por San Juan’, siendo este la pata política en la provincia de la estructura de Schiaretti. Este giro de timón que da el ex intendente de la Capital generó repercusión y abrió los signos de interrogación acerca de qué harán los concejales que llegaron a la estructura deliberante a través de su lista en las últimas elecciones.

Uno de los ediles es Ariel Palma, quien se expresó sobre el camino que tomarán y dijo que ‘Emilio tomó una decisión de acuerdo a algo que venía manifestando que era no estar de acuerdo con cómo se estaban manejando las estructuras, distintas situaciones. En este transcurrir del tiempo, nosotros ingresamos de las listas de Emilio u otras listas del justicialismo. Hoy cumplimos un rol de oposición. A ver cómo seguimos funcionando nos dará el tiempo. Lo más importante que hoy necesita la sociedad es que nosotros tengamos que cumplir el rol de oposición’.

‘Se verá más adelante a ver cómo sigue esto. Emilio ha tenido una manifestación y en lo particular, en mi persona, he decidido continuar en el Justicialismo. Yo no renuncio al PJ, incluso la semana pasada me ofrecieron la posibilidad de continuar en mi lugar en la Junta Departamental de Desamparados la cual integro hace más de 25 años. Entré en la lista de consenso y la apoyé’, contó el edil, dando a conocer su posición dentro del quiebre de Baistrocchi y el peronismo sanjuanino.

Palma siguió con su análisis de lo que acontece y dijo que al seguir dentro del PJ e integrar la Junta de Desamparados, hay una diferencia con Baistrocchi. ‘Seguramente en esto hay una diferencia (con Baistrocchi), que tiene que ver en cuanto a las formas. Yo también estoy en desacuerdo con algunas cuestiones’, dijo en relación al Partido Justicialista.

El concejal dijo que no ha dialogado con sus pares del mismo espacio para saber qué determinación tomaron, aunque repasó que Beatriz Muñoz continuará presidiendo una de las Juntas, marcando que ingresó dentro del acuerdo, a diferencia de Horacio Lucero, otro concejal que entró por el mismo espacio, pero no se encuentra en ninguna lista del armado próximo peronista.

El PJ y el kirchnerismo

Una de las expresiones que se le escuchó decir en distintas oportunidades a Baistrocchi fue que el PJ sanjuanino fue cooptado por el kirchnerismo. Acerca de esta definición, para Palma ‘el kirchnerismo ha sido una cuestión muy fuerte a nivel nacional, ganó, perdió, volvió a ganar. Mantuvieron una estructura importante. Creo que el Justicialismo de la provincia tuvo que sentarse a dialogar con un sector tan fuerte a nivel país, pero creo que nosotros distamos bastante de lo que es el kirchnerismo a nivel nacional’.

‘Ha sido una etapa de la Argentina y que va perdiendo fuerza’, dijo y agregó que ‘es una etapa que ha culminado con un resultado que el electorado lo ha demostrado y en base a lo que viene se tendrá que empezar a construir. Tendremos que ver qué parámetros y qué objetivos se toman dentro del justicialismo para seguir para adelante’.