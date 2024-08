Para el proveedor minero Ossa: primero el RIGI, luego profundizar el concepto de empresa local

La Cámara de Diputados tratará este jueves la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y hay hermetismo para saber si contará con los votos necesarios el oficialismo para su aprobación. Mientras que desde el sector de los proveedores mineros, se mostraron a favor de la iniciativa y en Banda Ancha, solicitaron la aprobación. Fue uno de los sanjuaninos proveedores, como Martín Ossa, propietario de Caterwest, quien dijo: ‘Apoyemos ahora al RIGI y después profundicemos el concepto de empresa local’, dando muestras claras de la posición.

En Canal 13, el empresario del sector minero marcó la posición del sector, quienes claramente se encuentran solicitando la adhesión, pese a que hay sectores que esgrimen argumentos en contrario, entre los que se encuentran algunos diputados y sectores políticos, además de otros sindicales y sociales. Como hay dos posiciones, en la Cámara de Diputados pasaron las distintas voces.

Sin embargo, los intendentes cordilleranos dieron muestras de apoyo por lo que significa el movimiento minero en sus comunas y sobre esto, uno de los miembros del sector empresario como es Ossa explicó que ‘las oportunidades no se repiten como uno quisiera. Yo particularmente esto lo veo como una oportunidad a nivel global. Lo vengo diciendo hace muchos años, no tomamos conciencia de dónde estamos parados como sanjuaninos’.

‘Estamos sobre la provincia, va a ser el distrito minero clave, obviamente de Argentina. Y si hacemos las cosas bien, te diría que podemos acercarnos muchísimo a Chile. Chile tiene hoy 66 minas en operación, es el principal productor de cobre del mundo. Compartimos la cordillera. ¿Qué es lo que no compartimos? Certidumbre, tributación, políticas de largo plazo independiente del gobierno que esté. Son cinco pilares que tendríamos que ponernos de acuerdo. El RIGI qué hace, es parte de esos pilares. ¿Por qué? Porque le das seguridad jurídica, te acercás a nivel tributación a Chile, incluso un poco más bajo que Perú’, explicó el proveedor nacido en Calingasta y que junto a su familia apuesta por distintos rubros de la prestación, como movilidades, animales para montaña, catering y turismo.

Ossa, profundizó su posición y volvió a recalcar que los sanjuaninos ‘no tomamos conciencia de que los capitales del mundo se mueven a una rapidez mucho más rápida de la que uno piensa. Y estamos compitiendo permanentemente en los proyectos de exploración. Y es importante hacer notar que uno de cada 100, uno de cada 99, para ser exactos, son minas. Nosotros tenemos cinco proyectos muy potables para que sean minas. Entonces no estamos tomando dimensión de eso. Nosotros en lo particular venimos metiéndole hace muchos años, muchas crisis, muchos gobiernos y demás, pero invirtiendo, aún sin contratos, aún sin certezas, compartiendo la incertidumbre con la minera’.

‘El tema nosotros somos sanjuaninos y seguimos acá, somos barrealinos y seguimos en Barreal. Y en Barreal seguimos invirtiendo en pasto, en ganadería, en la bodega, en turismo, en cabañas. Y seguimos gracias a la minería. O sea, independiente de la minería y gracias a la minería. Y eso es lo que yo creo que falta que visualicemos como sanjuaninos todo lo que se pueda hacer, no te digo cinco, con un proyecto que funcione’, analizó Ossa en una especie de deseo para que se concrete.

Días atrás, el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, estuvo en Canal 13 y pidió que las empresas y proveedores locales acompañen el crecimiento de la actividad, en el marco de la llegada de inversiones.

Ossa hizo referencia a los mencionado anteriormente y señaló: ‘Creo que tenemos que pasar esta etapa de RIGI, disminuir al máximo el tiempo de incertidumbre y luego, como sanjuaninos, empezar a definir conceptos ¿qué es una empresa local? ¿Quiénes somos locales realmente? ¿Quiénes somos de Calingasta realmente? Guillermo es mi socio, 50 y 50, toda mi vida hemos votado en Barreal, vivido en Barreal, tenemos inversiones en Barreal. Que no haya ambigüedades, porque si no viene una empresa que alquila un departamento y dice “yo soy local”, y algunos conceptualmente empiezan a tomar a eso como una empresa local, y no, no es local’.

El calingastino continuó con su concepto y sostuvo sobre lo que dijo el ministro Perea: ‘Yo quiero ser claro en eso, apoyar ahora el RIGI y después profundizar el concepto de empresa local, hacer una campaña clara de conocimiento de cuáles son las empresas locales que estamos, hace muchísimos años en esto, que no soy solamente yo, o Caterwest, o desde construcción, desde perforación, son empresas que realmente venimos apostando a la minería, obviamente sustentable, sana, y que necesitamos que se respete y que se ponga en valor el apoyo que le damos a la industria, que es un apoyo 100% sano’.

Ossa también dialogó acerca de las características y calidad de los proveedores mineros que hay en San Juan y de la licencia social con la que cuenta la minería en la provincia.

‘Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, San Juan tiene una licencia social fuertísima, tiene empresas locales preparadas, profesionalizadas, que se ha invertido en capacitación, infraestructura y demás, tenemos que desarrollarla, y si le falta algo, trabajar en forma moncomunada, pero nosotros hoy en día somos socios estratégicos de la industria, y somos socios estratégicos de las mineras, las cuales apoyamos permanentemente. Muchas de ellas están sintonizadas en esto de apoyarnos, de desarrollarnos y demás’.

Pero el empresario, haciendo una defensa férrea de las firmas sanjuaninas, apuntó contra las que no son provinciales ni del sector, algo que por la experiencia ha visto ocurrir, al mencionar que ‘vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para que entiendan que los sellos de goma, las empresas que llegan de un día para otro y nunca han hecho minería, pero ahora dicen que son mineros, o incluso las mismas personas que no tienen ni idea, que dicen yo me compro una perforadora, yo me compro una de 8, y no es así, quiero decirles que no es, no es tan simple’.

Estos conceptos y muchos más, podés mirarlos en la entrevista completa a Martín Ossa en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.