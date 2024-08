Evolucionar para acompañar el desarrollo, el pedido del ministro de Minería a proveedores

La semana pasada hubo un importante revuelo tras conocerse la llegada de la minera BHP, la más grande del mundo para asociarse a Lundin de cara al proyecto Josemaría, mientras tanto en la Legislatura se espera el tratamiento en comisión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sobre esto y el panorama del sector, el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea estuvo en Banda Ancha y pidió la evolución de los proveedores mineros para poder acompañar el desarrollo de la provincia.

La combinación del RIGI con la expectativa del inicio de la construcción de la mina iglesiana termina siendo un coctel de suma importancia para gran parte del sector minero, y sobre esto habló el ministro Perea.

Una de las primeras lecturas que hizo el ministro fue que ‘hay muchas cámaras de proveedores. Asumo y confiamos que hay muy buenos proveedores en la provincia, así también, y los pongo en el mismo, muy buenos profesionales y muchas personas que practican oficio de una manera excelente’.

El ministro señaló que la llegada de grandes mineras ocasionarán evolución y ‘de la mano de esa evolución, ellos también tienen que evolucionar para acompañar estos nuevos desarrollos que vienen a la provincia’, expresó en relación a los proveedores y continuó: ‘De ahí en más, será tarea nuestra de ordenarnos y de ver cómo podemos ofrecer esa oferta que tenemos para que ellos confíen en nuestros proveedores, que son los que efectivamente deben hacer el trabajo que requieran las empresas’.

En la Legislatura se está tratando la adhesión al RIGI y hay expectativa por lo que pueda hacer el bloque justicialista, que tiene mayoría en la Cámara y que en el Congreso de la Nación tuvo posiciones divididas, tanto en el Senado como en Diputados.

Sin querer meterse ni ahondar mucho en la discusión, Perea se limitó a opinar poco de lo político y depositó su confianza en las negociaciones que está llevando adelante el vicegobernador Fabián Martín en la Cámara.

‘Tanto para la minería y todo lo que rodea a la industria, es una herramienta totalmente necesaria y esencial para el desarrollo de estos proyectos. En la legislatura el vicegobernador de la provincia está trabajando muy bien junto con Marcelo (Orrego)’, dijo Perea y agregó: ‘Creo que van a ser lo mejor para toda la ciudadanía y para toda la provincia de San Juan. En una perspectiva personal, creo que soy muy optimista y que va a salir’.

El deseo del futuro minero

Al ser consultado cómo se veía Perea terminando el periodo de gestión de los 4 años de gobierno, dijo ‘me imagino con uno o dos proyectos en construcción, ojalá’.

El ministro siguió en esa sintonía y señaló que ‘son procesos largos pero soy optimista que la minería va a despertar y vamos a volver a tener yacimientos en producción. Hay que darle tranquilidad a los sanjuaninos que soy una persona joven, pero que trabaja incansablemente para lograr esos sueños de los sanjuaninos y que vengan a la provincia muchas empresas a invertir y a generar muchos puestos de trabajo para que un San Juan mejor.

Sobre la salida del Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero

La semana pasada se conoció la renuncia del ingeniero Denis Monardez, quien se desempeñaba al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero en San Juan, área que se encuentra bajo el ala del ministro Perea.

Si bien se mencionó en su principio que era una decisión personal, Perea dio a entender que los cambios son necesarios algunas veces.

‘Las instituciones siempre deben estar por arriba de todo, de las personas, estoy incluido y todos estamos incluidos. Nosotros consideramos, y los cambios que sean necesarios para seguir cumpliendo con los objetivos que están en esa línea del tiempo, bueno, hay que seguir avanzando al margen de personas’, dijo el titular de la cartera minera.

‘Acá no tiene nada que ver lo personal, sino tal vez lo profesional o lo técnico, y hay veces que uno necesita o moverse un poco de rumbo o seguir por el mismo rumbo, pero con otras variables y hay veces que algún funcionario te puede dar algo en este momento. Yo no veo mal los cambios. Los cambios no son malos, ni son errores, ni quiere decir que haya uno mejor que el otro, sino que para un determinado momento otra persona te puede dar algo que requiere el momento’, sentenció el ministro minero.