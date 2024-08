Diputados aguarda dictamen jurídico por De la Fuente para la designación de cargos judiciales

Desde hace meses que la Justicia solicitó cubrir 21 cargos judiciales y si bien avanza a paso lento, hay una situación planteada que aún no tiene respuesta. Se trata de la toma de entrevista al abogado Gustavo De la Fuente, uno de los aspirantes a un cargo, que actualmente se encuentra detenido, investigado en una causa de trata. Este elemento es el que no tiene un panorama claro y ahora aguardan por el dictamen jurídico para el letrado en cuestión.

Así lo confirmó el vicegobernador Fabián Martín, quien estuvo en Banda Ancha. Lo que mencionó el presidente nato de la cámara es que deberían salir los 21 cargos en la misma sesión, dado el interrogante planteado de posponer la terna que integra De la Fuente hasta tener un panorama claro sobre su situación judicial.

‘La Comisión de Justicia está tomando las entrevistas. La terna puntual del doctor Gustavo De la Fuente, que hoy se encuentra privado de la libertad, lo hemos pasado a la Asesoría Letrada de la Cámara de Diputados para que nos indique los pasos a seguir. La ley no contempla esta situación’, explicó el vicegobernador.

Martín, añadió que ‘hay otras maneras, ver situaciones análogas que se han hecho o similares que se hicieron en otra oportunidad. Ni siquiera contemplan el caso de fallecimiento, el caso de ausencia de algunos de los ternado’, dijo sobre la normativa.

‘Es una situación a resolver, esa puntual. Pero, mientras tanto, se va avanzando con las entrevistas de las demás personas ternadas. Inclusive, seguramente, con los otros dos ternados acá donde está el doctor de la Fuente. Entiendo que, no sé si es para la próxima sesión, pero en un par de sesiones más ya podemos ir avanzando en este tema y designando a los futuros funcionarios judiciales. Entiendo que deberían salir los 21 juntos. No está resuelto, pero me da la impresión que es como debería ser, sin perjuicio de que a lo mejor se puede, tal vez teniendo las entrevistas, ir haciendo las designaciones pertinentes’, señaló y por último expresó: ‘Me parece que lo más razonable sería tomar las 21 ternas, los 21 ternados, que en realidad es 21 por 3, ¿no? Sería 63 ternados, tomar la entrevista y una vez que estén todos, hacer las designaciones’.

Mirá la entrevista completa a Fabián Martín en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.