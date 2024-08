Martín tras aprobación del RIGI: ‘Nos hubiese gustado que sea por unanimidad’

Luego de una sesión maratónica, teniendo en cuenta a los tiempos promedio en el que transcurren en la legislatura sanjuanina, los diputados de la provincia aprobaron la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, aunque la votación estuvo dividida. Un día después de lo acontecido en la Cámara de Diputados, el presidente nato de la misma y vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, visitó Banda Ancha y dialogó acerca de lo que sucedió. ‘Nos hubiese gustado que sea por unanimidad’, sostuvo la segunda autoridad política de San Juan.

Ha sido la sesión más larga y el tema que más tiempo llevó, cinco horas aproximadamente, donde cada diputado que pidió la palabra pudo hablar con libertad y tomarse el tiempo que consideraba necesario, inclusive estando por fuera del reglamento, porque el reglamento especifica un tiempo puntual. Y acordamos no observar tanto el reloj, sino que pudiesen explayarse los diputados que quisiesen hablar. Y bueno, salió la adhesión al RIGI, tal cual venía o está contemplado en la ley base del capítulo séptimo. Fueron 21 votos a favor y 14 votos en contra. El Rigi es una herramienta más para la llegada de las inversiones que tantos estamos esperando’, comenzó expresando Martín.

El vicegobernador es de profesión abogado y teniendo en cuenta ese aspecto personal, analizó la decisión de los diputados que votaron en contra del régimen.

‘No hay ninguna ley, ninguna ley que sea perfecta, porque las leyes derivan y parten de los hombres. Quienes las hacemos somos las personas. Y las personas no somos perfectas. Y tienen sus lagunas, decimos jurídicamente, dejan ciertas dudas. Todas, digo. Por supuesto que el RIGI no escapa a esta generalidad. Y las posturas de los diputados que votaron en contra son entendibles en algunos casos, pero sin lugar a dudas, el RIGI hay que ver en general, poner lo bueno y lo malo en la balanza, es muy positivo para San Juan y para la Argentina. Pero puntualmente ayer que se aprobó en San Juan, para San Juan’, dijo el vicegobernador.

Martín, continuando con este análisis agregó: ‘Quienes votaron en contra deberán ellos explicar por qué. Yo creo que lo importante, y por eso el gobernador lo posteó ayer apenas se aprobó, agradeciendo a aquellos diputados que habían votado a favor, a favor del crecimiento y del desarrollo de San Juan. Y lo que tenemos que hacer ahora es mirar para adelante y seguir trabajando en construir confianza. Ayer era muy importante adherirnos al RIGI, porque San Juan tenía que dar una señal, es la provincia o una de las provincias con más proyección en materia minera’.

‘Y estamos siendo observados, pero no solamente por otras provincias, sino también por otros países. Entonces, ayer San Juan ha dado una señal clara de que esto es una política de Estado, de que se van a dar las garantías. Nos hubiese encantado haber aprobado por unanimidad. Las demás leyes importantes que se aprobaron en materia minera en décadas anteriores, fueron todas aprobadas por unanimidad’, expresó el presidente nato de la Cámara.

El vicegobernador, destacó aquellos legisladores que no pertenecen a su espacio pero sí votaron a favor de la iniciativa. ‘Ayer han habido diputados del partido justicialista que han apoyado, especialmente los diputados de departamentos mineros, o de algunos, porque hubo otros que no. El diputado de Valle Fértil, Omar Ortiz; diputado de Iglesia; el diputado de Albardón; el de Iglesia es bloquista, pero apoyó. Angaco también. La verdad que ha sido un trabajo también de mucho diálogo. En esto quiero destacar también el trabajo de los 36 diputados, de aquellos que votaron a favor y de aquellos que votaron en contra’, señaló Martín.

Respeto en la Cámara y un tiro por elevación a Milei

Martín destacó el trabajo de los diputados y sobre todo la capacidad de diálogo que hubo a lo largo de este tiempo, con las reuniones previas y una sesión que duró más de cinco horas en el tratamiento del tema, primando el respeto.

‘Ayer en cinco horas de debate no han habido exabruptos, no han habido falta de respeto. Por supuesto, tampoco es un lugar que es todo color de rosa y, por supuesto, que han habido pujas, chicanas y demás en la sesión, como corresponde. Pero siempre dentro de un marco de respeto mutuo. Creo que San Juan tenemos una madurez política o una mediana madurez política que nos permite tener una convivencia armónica o al menos relativamente armónica’, dijo Martín.

Pero esta definición llegó al ser consultado sobre el estilo que tiene Milei y las relaciones con los distintos sectores.

‘En la Argentina veníamos transitando estos caminos equivocados y cuando salió alguien a decir, “se va a terminar con la corrupción, se va a terminar con la política, con los privilegios de la política”, por supuesto, caló hondo porque es lo que la sociedad quería escuchar. Ahora, una vez en el cargo, hay que medir las palabras, hay que buscar los equilibrios, somos personas de la democracia y tenemos que generar el diálogo aún con aquellos que piensen absolutamente distinto’, dijo Martín y agregó: ‘Porque están los que piensan distinto y están los que piensan absolutamente distinto. Pasa en la Cámara de Diputados. Y yo me siento a conversar y los escucho, y muchas veces no los entiendo. Y seguramente ellos no me entienden a mí. Pero conversamos. Y porque a través del diálogo nos vamos conociendo y nos respetamos, por sobre todas las cosas. Y eso ha hecho que ayer en cinco horas de debate no han habido exabruptos’.

Mirá la entrevista completa a Fabián Martín en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.