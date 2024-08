‘El peronismo va a votar en contra de un sistema que tiene privilegios’, anticipó Ibarra

La Legislatura provincial debe votar la adhesión o no al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la mirada está puesta sobre cómo actuará el bloque peronista, que es el mayoritario en la conformación de la Cámara de Diputados este periodo. Sobre lo que acontecerá, el dirigente Mauricio Ibarra sostuvo en Banda Ancha que ‘el peronismo va a votar en contra de un sistema que tiene privilegios’.

Con charlas y negociaciones por medio, el oficialismo que no es mayoría, intenta conseguir los votos necesarios para adherir al régimen que tiene aprobación a nivel nacional. Pero no será un escenario sencillo porque el bloque mayoritario es opositor. Por eso, Ibarra adelantó que ‘el peronismo va a votar en contra, en contra de un sistema que, en definitiva, tiene privilegios. Parece que la palabra privilegio, cuando es para un pobre, cuando es para Juan o cuando es para María, está mal, pero cuando es para un McCain, está bien. Entonces, la palabra privilegio está mal. No tienen que haber privilegios’.

‘La provincia, en los últimos años, estuvo en el primer lugar del índice Fraser, que tenía que ver con el más alto nivel de inversión extranjera en términos de minería. Estuvimos al tope. Fuimos los primeros. Y en los últimos años hemos ocupado el segundo lugar, con el sistema actual del régimen de inversiones mineras. Podemos mejorarlo, podemos perfeccionarlo, podemos seducir mejor. Seducir más al capital privado, seducir más a las inversiones privadas, no significa que tengan que haber concesiones de entreguita o relaciones carnales’, expresó Ibarra.

Pero el dirigente peronista tuvo duras palabras y apuntó a un sector que se ha mostrado a favor de la operación del RIGI. ‘Nosotros apoyamos la minería, no a los cirujas, que son operadores mineros. Hay algunos que andan todos los días en las cámaras de televisión, diciendo que San Juan se pierde, que San Juan se cae, que si no votás el RIGI, estás votando en contra de San Juan. Los chicos estos trabajan de operadores’, mencionó Ibarra.

Pero existe la posibilidad de que algunos legisladores del bloque peronista voten a favor del régimen, y sobre esa variante, Ibarra dijo que ‘los partidos políticos más modernos del mundo tienen ese tipo de comportamiento. Son los que han logrado construir ese arco que va desde izquierda, centro, derecha, que tienen diferentes intereses y donde la tolerancia debe ser respetada para formar precisamente ese tipo de alianza’, señalo y agregó que ‘tenés que construir con quienes piensan diferente, así que la tolerancia debe ser uno de los ejes del peronismo moderno. Y si hay dos o tres diputados que por sus propios intereses o por su procedencia tienen que votar de otra manera, bueno, no somos una corte marcial, el peronismo que viene es un peronismo de raciocinio, un peronismo inteligente’.

Mirá la entrevista completa a Mauricio Ibarra en Canal 13 en el video que acompaña a esta nota.