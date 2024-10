La postal de los efectivos policiales corriendo a las personas hacia las veredas, impidiendo el corte de calle no se vio en Parque Lezama. Es decir, en el lanzamiento del partido La Libertad Avanza a nivel nacional, que contó con corte de calles, impidiendo el libre tránsito y desplazamiento de las personas en la zona, careció del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, algo que defendió el dirigente libertario sanjuanino Mahor Caparrós en Banda Ancha. ‘En Parque Lezama no se aplicó el protocolo porque no fue un piquete’, dijo el dirigente en Canal 13.

Caparrós, en su defensa de ausencia del protocolo antipiquete, que tiene como fin garantizar la libre circulación de los ciudadanos y en el acto de Milei no se cumplió, haciendo cortes de calles, dijo que no hubo protocolo ‘porque fue un acto, no fue una protesta, no fue un piquete’.

‘No es el mismo modo de operar, o sea, no es lo mismo que se lleva adelante’, dijo Caparrós y al ser consultado si se puede cortar una calle si es para apoyar al gobierno, pero para protestar en contra no, sostuvo: ‘No creo que sea ese el razonamiento. El protocolo ante piquetes lo desconozco en su totalidad, sí entiendo que cuando estás cortando una avenida, una calle, en un horario pico, en el horario que sea, el hecho está en el proceder, por eso generalmente siempre se avisa antes de hacer piquete para que el protocolo se pueda activar, porque en el medio tiene violencia, puede haber desmanes en la calle que puedan afectar a terceros que no tienen nada que ver con ello, sin embargo, el acto de Parque Lezama ha sido sumamente ordenado’.

‘Estoy opinando con respecto a la poca información que tengo sobre el protocolo, en este caso sé que eso ha sido un acto de lanzamiento, se ha hecho en un parque, y lo que se ha buscado es que en los alrededores la gente pueda conglomerarse y que luego pueda venir al parque, entonces se ha buscado cuidar un poco a la gente, lo mismo que se busca con el protocolo antipiquete, cuidar a la gente, cuidar a la gente que no está de acuerdo con la violencia, con la violencia que producen algunas protestas y algunas marchas’, dijo Caparrós.

Sobre el tema el periodista Daniel Tejada interpeló ‘con gases lacrimógenos, sobre jubilados y sobre una niña’. A esto, el libertario retrucó que ‘en ese caso, el error está en llevar a una niña a una marcha’, y entonces Tejada interrogó que ‘la niña al acto de La Libertad Avanza si la podés llevar, que ahí no hay problema’, a lo que Caparrós contestó: ‘Y si no estás empujando a las fuerzas de seguridad’, lo que obligó a la tarea periodística de retrucar nuevamente.

Mirá el intenso cruce y la entrevista a Mahor Caparrós en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.