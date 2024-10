A la espera de grandes inversiones luego de que a mediados de agosto se aprobara el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Ricardo Palacios sostuvo en Banda Ancha que ‘hay que explicar y ordenar qué es un proveedor local’.

El planteo se originó hace meses cuando la Legislatura Provincial se disponía a aprobar el RIGI y de ahí buscar la adhesión de los municipios. Es que los proveedores solicitaban claridad en materia de contratación de proveedores locales, es decir establecer quiénes o qué condiciones debían cumplirse para ser considerado proveedor local.

En base a esto, Palacios señaló en Canal 13 que ‘nosotros estamos trabajando en esto, que lo bueno de esto también ha sido que muchas cámaras nos hemos puesto de acuerdo, entendiendo de la importancia de que se logre reglamentar. Y en esto no solo las cámaras, sino también es importante entender que el gobierno se sumó y se comprometió a ser parte de la tarea’.

El titular de la UISJ explicó que lo que se busca es ‘ordenar un poco el desorden, básicamente es eso lo que nosotros pedimos, es que se explique y se diga qué es ser un proveedor local. Y por supuesto que ser proveedor local no sea una obligación de compra. Nosotros no queremos obligar absolutamente a nadie, no queremos ser la piedra en el zapato de nadie’.

‘Algún grupo dijo por ahí que lo que nosotros pedíamos era un cupo. Nunca se pidió un cupo. Sí, por supuesto, que ser sanjuanino sea un plus. Entonces a la hora de igualdad de condiciones, y elijamos al sanjuanino que creo que es general de la oportunidad de alguien que está radicado acá, que lleva tanto tiempo invirtiendo en la provincia, aparte del dinero que se le paga o el dinero que adquiere una compañía o una empresa, luego esa empresa si es local lo reinvierte en la provincia’, dijo Palacios y añadió ‘o sea, esto es lograr el círculo que tanto necesitamos’.

Esta y más declaraciones sobre el sector industrial dejó Palacios en Banda Ancha, en la entrevista completa que podés mirar en el video que acompaña esta nota.