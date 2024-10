Un día después de la multitudinaria marcha universitaria que hubo en todo el país, en defensa de la ley de Financiamiento a las Universidades, la diputada nacional Nancy Picón estuvo en Canal 13 y mostró su posición frente a la problemática. ‘En este gobierno creemos en la universidad pública’, aseguró.

‘Creo que la movilización de los chicos y las familias son genuinas. Defender la educación es muy importante, de hecho nosotros lo hacemos en la provincia y ha sido la bandera del gobernador desde el primer momento. No me parece bien que en estos momentos quienes circunstancialmente tenemos un cargo político estemos en esos lugares, creo que no corresponde. Ayer hubo una movilización donde había desde camioneros, la gente de Aerolíneas Argentinas, estaba un sector de la CGT. La verdad es que los chicos solos podían pedir por la educación, lo hacen perfectamente, lo saben hacer, lo hacen muy bien y han demostrado que ellos pueden’, comenzó analizando la legisladora de Producción y Trabajo.

La alfil orreguista en el Congreso, dijo que ‘a lo que más Milei debe llamarle la atención, se movilizó el pueblo por una cuestión importante’, dijo y apuntó contra Sergio Massa por haber asistido a la marcha, siendo que en su gestión como ministro de Economía se recortó presupuesto para educación, dijo.

En sintonía con el análisis inicial, Picón señaló que ‘el gobierno de la provincia de San Juan, en la cabeza del gobernador, ha firmado muchos convenios con la Universidad (Nacional de San Juan) porque creemos en la educación pública, creemos en la capacitación’.

‘Ha lanzado nuestro gobernador hace poco un programa a través del Ministerio de la Producción que tiene que ver con la educación, se ha lanzado otro desde el Ministerio de Educación que también tiene que ver con la educación y esto es el camino que nosotros elegimos transitar y que le ofrecimos a la sociedad en campaña para poder salir adelante. Entendemos que sin educación es imposible’, expresó la legisladora nacional.

