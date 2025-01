Las clases comenzarán a fines de febrero y como es costumbre, antes del inicio, los gremios docentes y el gobierno provincial se sentarán a conversar. Para esto, la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, declaró que la semana próxima enviarán la convocatoria a los gremios docentes para comenzar con las conversaciones paritarias.

En rueda de prensa, la titular de la cartera educativa sostuvo que ‘estamos viendo si podemos hacerlo la próxima semana o principio de la semana del 10. Estamos trabajando la fecha, todavía no la tenemos precisamente. Sí tenemos pactado para el día 6 de febrero una reunión para trabajar el decreto acuerdo paritario, pero es específicamente para tratar esa reunión que tiene que ver con ese nomenclador docente que tanto nos está llevando trabajo’.

‘A partir de ahí, estaremos poniendo una fecha para para podernos reunir con los gremios’, añadió Fuentes y sobre el eje de la paritaria que tiene que ver con los incrementos salariales a pactar dijo sobre conversaciones con el ministro de la cartera económica, Roberto Gutiérrez: ‘No he hablado específicamente (ir atado al IPC), no quisiera incurrir en un error que seguramente él será quien pueda comentárselo. Nosotros seguimos trabajando y ese nomenclador nos va a ayudar a que esos sueldos también se puedan incrementar, así que creo que no es un tema menor’.

Plan de capacitación para docentes y edificios en condiciones

La ministra contó que están trabajando en un plan de capacitación para los docentes ‘que comenzará el 14 de febrero. Estamos trabajando con el ministerio de infraestructura para lograr que nuestras escuelas estén en condiciones. Las lluvias de estos días han complicado un poquito este trabajo, pero estaremos reforzando junto a Infraestructura todos los edificios escolares para que cuando regresen los chicos, estén en condiciones’.