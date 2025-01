Este miércoles en la noche, La Libertad Avanza publicó un comunicado en el que anunció que el legislador Ramiro Marra quedó desvinculado del partido político. En un breve mensaje aseguraron que la medida es irreversible y explicaron que se debe a que no cumplió con los lineamientos establecidos.

En el comunicado de La Libertad Avanza se anunció que “el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”.

En cuanto al motivo de la expulsión, aseguraron que es “como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei”. “Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, afirmaron.

Tras la sanción y sin darse por despedido, Marra aludió al tema con un breve mensaje en su cuenta de X. “Viva la lealtad, viva la libertad carajo. Mañana hablamos”, expresó, evidenciando que él piensa dar respuesta a la sanción.

La desvinculación de Marra se dio horas después que se supo que incorporaron a legisladores porteños que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dentro de las filas de la Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Este acuerdo, que fue anunciado en la tarde del miércoles, le da un mayor peso político a la LLA en la estructura de poder que lidera el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los diputados bulrrichistas que se sumaron al bloque libertario son Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena, en una reunión que contó con la presencia de Pilar Ramírez, líder del bloque de LLA, y de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta alianza eleva a ocho el número de integrantes del bloque libertario en la Legislatura porteña.

Tras la separación de Marra, Lilia Lemoine habló con LN+ y aseguró que:“estamos ideológicamente, seguimos siendo todos liberales. Es una pena, no estoy muy informada sobre qué es lo que pasó, pero entiendo que si votó a favor de un presupuesto que no debería haber votado en el bloque, bueno”.