José Luis Gioja: 'Logramos una lista única, que no es la unidad'

En el último programa Paren Las Rotativas contó con la presencia del justicialista José Luis Gioja, quien se expresó sobre la realidad del justicialismo al mencionar que lograron la lista única, que no es la unidad. También estuvo el bloquista Pedro Rizzo.

En momentos en los que la vida interna del peronismo se encuentra en proceso de encauce, con los distintos actores y ramas, de cara al próximo año que habrá elecciones, el dirigente peronista y de gran experiencia como es Gioja, aclaró una situación.

‘Nosotros nos hemos propuesto construir la unidad, no es fácil. Hicimos un primer gran esfuerzo que es construir y hacer una lista única, que no es la unidad. No es la unidad hoy’, sostuvo el ex gobernador.

Gioja sostuvo que ‘y tanto nacional como provincialmente, estamos en la etapa de institucionalizar el partido. ¿Qué es institucionalizarlo? cumplir con la Constitución nacional que dice que solamente los partidos políticos pueden presentar candidatos. Y el peronismo está dispuesto a ser un partido político como corresponde, cumpliendo todas las de la ley. Y ser también una especie de columna vertebral de un gran frente nacional, popular. Que haga un programa que termine con esta pesadilla que está viviendo el pueblo argentino’.

Rizzo y el bloquismo

El histórico dirigente que supo ser un hombre cercano a Leopoldo Bravo, sostuvo: ‘Estamos armando, generando; necesitamos gente que dirija y conduzca’.

‘Yo lo veo que estamos armando, estamos armando, estamos generando. Tenemos muchos cuadros en toda la provincia, pero necesitamos gente que dirija, que conduzca, que tenga también un ángel, un carisma’, dijo Rizzo y agregó sobre el distanciamiento con el peronismo que ‘son etapas, hemos cumplido un ciclo’.

Mirá la entrevista completa de Gioja y Rizzo en Paren Las Rotativas en el video que acompaña esta nota.