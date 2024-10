Unas recientes diferencias expuestas en redes se dio entre Ricardo Coca, secretario Administrativo y Financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), y el diputado nacional José Peluc (La Libertad Avanza) desencadenó un fuerte cruce sobre la gestión de recursos en la educación pública. Las declaraciones del funcionario universitario el pasado lunes por Banda Ancha fueron en defensa del financiamiento estatal de las universidades, lo que provocó las críticas por parte del legislador, quien no dudó en calificarlo de “burro” en sus redes sociales.

Peluc reafirmó sus críticas en diálogo con Canal 13, desmintiendo las afirmaciones de Coca sobre los sueldos de asesores legislativos en comparación con los titulares de cátedra: “El secretario no puede decir que los asesores ganan más que un titular de cátedra porque no es cierto. Están en el mismo monto, y se lo demuestro. Además, de los cuatro asesores que me corresponden, yo solo tengo tres”, expresó el diputado.

El libertario también cuestionó los resultados académicos de la UNSJ, citando cifras que muestran bajos niveles de rendimiento: “El 53% del alumnado no aprobó ninguna materia y solo el 8,8% aprobó dos materias. Esto refleja que tienen que replantearse los métodos y las formas de enseñanza antes de salir a responder públicamente”, afirmó.

Peluc criticó las declaraciones de Coca nuevamente, sobre todo por los salarios universitarios y negó que los decanos ganen el doble que un titular de cátedra: “Dejen de mentirle a la sociedad. Nadie gana más que el presidente, y no está en discusión la educación pública o privada, sino cómo administran los recursos”, declaró. Agregó que la UNSJ ha recibido un 270% más de fondos para su funcionamiento, lo que permitiría distribuir los recursos de manera eficiente.

El diputado también abordó la cuestión de los subsidios y la situación económica: “No se puede vivir del subsidio. El que más tiene es quien más consume, y así estaba mal implementada la tarifa. Lo que necesitamos es administrar mejor los recursos para salir de esta crisis”, enfatizó.

Sobre la toma del rectorado de la UNSJ, Peluc señaló que la protesta tiene motivaciones políticas: “Me gustaría saber cuál es la mayoría que apoya esta toma. Es cierto que hay un reclamo y se resolverá mediante el diálogo, como siempre fue. El presidente ha dicho que se deben distribuir los fondos sin comprometer el equilibrio fiscal, porque queremos dejar un país estable”, subrayó.

El legislador concluyó destacando que el gobierno seguirá priorizando la estabilidad económica: “No nos interesan las encuestas ni el oportunismo político. El presidente ha venido a hacer un trabajo, y lo va a hacer”, cerró Peluc.